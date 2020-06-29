Çınar, koku filminin oyuncularını misafir etti - Son Dakika

Çınar, koku filminin oyuncularını misafir etti

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Koku' filminin yönetmeni Yasin Çelik ile oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'i Kadim Çırmıhtı'da misafir ederek, Yeşilyurt'un tarihsel ve kültürel dokusunu ön plana çıkartmayı hedefleyen 'Lezzet Vadisi' projesi kapsamında tamamlanan ve...

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Koku' filminin yönetmeni Yasin Çelik ile oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'i Kadim Çırmıhtı'da misafir ederek, Yeşilyurt'un tarihsel ve kültürel dokusunu ön plana çıkartmayı hedefleyen 'Lezzet Vadisi' projesi kapsamında tamamlanan ve devam eden yatırım alanlarını gezdirdi.

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Çınar, Yeşilyurt'un turistik ve tarihi mekanlarının yanı sıra doğal güzellikleriyle film sektörüne büyük değerler kazandıracak güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine ilk olarak Gedik Sosyal Tesisleri ve Gedik Kültür Merkezini ziyaret eden yönetmen Yasin Çelik ile oyuncu Yunus Emre Yıldırımer, El Sanatları Galerisi, Çoban Müzesi, Cezaevi Müzesi, Şark Odası ve Millet Kıraathanesinde ki hizmetler hakkında Başkan Çınar'dan bilgiler aldılar. Oyuncular, ilçeye hayran kaldı.


Çırmıhtı'nın doğal manzarası ve yeşil alanlarına hayran kaldıklarını ifade eden Yönetmen Yasin Çelik ile Oyuncu Yunus Emre Yıldırımer, bölgenin tarihsel kimliğini iç ve dış turizme kazandırmak hedefiyle başlatılan değişim ve dönüşüm projeleri kapsamında; restorasyonu devam eden Tarihi Konaklar, Butik Otel,Tekstil Müzesi, Gastronomi Müzesi, 44 Yıl Hatır Kahve Konağı, Malatya Mutfağı, Terzi Deresi Yenileme çalışmaları, yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışının yapıldığı mekanların yanı sıra diğer yatırım alanları gezdiler.


Çınar, tarihi bölgedeki yenileme çalışmalarını anlattı


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, bölgeye özgü yöresel yemeklerin, tarımsal ürünlerin, tarihi ve turistik mekanların ve doğal güzelliklerin iç ve dış turizme kazandırmak adına 'Lezzet Vadisi' projesi çatısı altında başlattıkları yatırımlar ve tanıtım çalışmaları hakkında sanatçılara bilgiler paylaştı.


Çekimlerine Malatya'da devam edilen 'Koku' filminin yönetmeni Yasin Çelik ile oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'i Yeşilyurt'ta ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Çınar, " Film çekimleri için Malatya'yı tercih eden değerli sanatçılarımıza öncelikle gösterdikleri bu duyarlılık ve hassasiyetten dolayı teşekkürlerimi sunarken, kendilerini kadim medeniyetimizin tüm zenginliklerini içerisinde barındıran Yeşilyurt'umuzda ağırlamaktan mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Binlerce yıllık köklü bir tarihe sahip olan Malatya'mız sanatsal ve kültürel alanda önemli bir potansiyele sahiptir. Tarihi turistik mekanlarımızla, doğal güzelliklerimizle ve en önemlisi de misafirperver ve kadirşinas insanlarımızla film sektörüne çok ciddi katkılar sunacak bir potansiyele sahibiz. Malatya'dan çok değerli sanatçılar çıkmıştır. Fahri Kayahan, Kemal Sunal, Dilaver Uyanık, Kenan Işık, Ünal Küpeli, Ahmet Kaya, Yasemin Yalçın, Oktay Kaynarca, İlyas Salman, Sümer Tilmaç, Kutsi ve ismini sayamayacağımız birbirinden kıymetli sanatçılarımızın Malatyalı olması, bu bölgenin sanatsal yapısının ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne sermektedir. Yeşilyurt'umuz ise sinema ve dizi sektörüne farklı bir bakış açısı kazandıracak zengin ve değerli bir bölgedir. Özellikle yaz aylarında televizyonlarda sıkça gördüğümüz köy dizisi diye adlandırılan, bağ ve bahçeleriyle, yeşil alanlarıyla oldukça etkileyici bölgelerde çekilen yerli diziler başta olmak üzere sinema çekimleri için yer arayışında olanları Yeşilyurt'umuzu mutlaka görmelerini, buranın havasını teneffüs etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ilçemizin her noktası farklı bir güzelliği barındırmaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu anlamda çalışma yapacak olanlara elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Çekimleri Malatya'da devam eden 'Koku' filminin yönetmeni ve oyuncularının bu anlamdaki yönlendirmeleri ve desteklerini bekliyoruz. Ayrıca ziyaretlerimiz sırasında ilk kez kayısı çekirdeği kahvesinin yanı sıra Yeşilyurt şerbeti ve lokumunu da tatmış oldular. Misafirlerimizi ayrıca yapımını tamamladığımız 44 yıl hatır kahve konağında ağırladık, çok beğendiler. Tabii ki misafirlerimiz burada içtikleri kahvelerle 44 yıl hatrı kalacak. Koku filminin Malatya'da çekiliyor olması yeni filmler içinde bir teşvik niteliği taşıyacaktır. Kayısı ve kiraz bahçelerimizle, suyumuzla, yöresel yemeklerimizle, güler yüzlü ve misafirperver insanlarımızla, doğal ve tarihi mekanlarımızla, yeşil alanlarımızla sinema ve film sektörünün aradığı tüm güzelliklere bölgemiz sahiptir. İnşallah bu anlamda ki hareketlenmeyle Yeşilyurt'umuzun eşsiz güzelliklerini daha geniş kesimlere ulaştırmak adına başlattığımız tanıtım atağına büyük bir katkı sağlamış oluruz" şeklinde konuştu.


"Çok güzel ağırlandık, harika çalışmalar var, kutlarım"


Kültüre ve sanat verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan oyuncu Yunus Emre Yıldırımer, " Bizler arkadaşlarımızla birlikte adım attık inşallah Malatya hak ettiği değeri görüyordur ama daha fazlasını görür inşallah. Bizi çok güzel şekilde ağırladılar, teşekkür ederim. Yaptıkları çalışmalar gerçekten çok değerli. Ben Siirt'te dünyaya geldim, Diyarbakır'da büyüdüm, Malatya'yı çok seviyordum geldim daha fazla sevmeye başladım. Bizim memleketimiz gerçekten çok değerli. Başkanımız ve ekibi de başarıyı daha ileriye taşıyorlar" dedi.


'Koku' filminin bir sahnesi Gedik sosyal tesislerinde çekilecek


Bu arada ziyaret sırasında manzarası ve görüntüsü ile farklı bir atmosferde bulunan Gedik Sosyal Tesislerini beğendiklerini ifade eden yönetmen Yasin Çelik ile oyuncu Yunus Emre Yıldırımer, 'Koku' filminin bir sahnesini burada çekmek istediklerini ifade ederken, Başkan Çınar'da her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. - MALATYA

Yunus Emre Yıldırımer, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çınar, koku filminin oyuncularını misafir etti - Son Dakika

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