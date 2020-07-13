Çınar, mezra yolunda inceleme yaptı - Son Dakika

Çınar, mezra yolunda inceleme yaptı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte, Yalınkaya Mahallesini ziyaret ederek, Gevrik Mezrasında devam eden sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte, Yalınkaya Mahallesini ziyaret ederek, Gevrik Mezrasında devam eden sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

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Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İlçemizin en uzak yerleşim yerlerinden olan Yalınkaya mahallemizin ulaşım ağını nitelikli yatırımlarla modern hale getirip, merkezle olan bağlantısını daha akıcı hale getirmekteyiz. Yeni yatırımlarımızla Yalınkaya daha fazla tercih edilip, gelişip büyüyecek" dedi.


"Yollarımızın standardını yükselttik"


Yeşilyurt'un en uzak yerleşim yerlerinden bir tanesi olan Yalınkaya mahallesinde tespit ettikleri eksiklikleri planlı ve doğru yatırımlarla gidermeye devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yalınkaya Mahallemizde daha önce yaptığımız ön incelemelerimizden çıkardığımız sonuçlar itibariyle bölgemizin alt ve üst yapı çalışmaları başta olmak üzere yeni yol açma, genişletme ve sathi kaplama çalışmalarını belirlediğimiz çalışma takvimi doğrultusunda tek tek hayata geçiriyoruz. Mahallemizin Gevrik mezrasında ki yollarımızı sathi kaplama metoduyla daha akıcı ve düzgün hale getirmek adına alt yapı malzeme serimi ve yol düzeltme çalışmalarını ekiplerimiz büyük bir titizlikle devam ediyorlar. Burada bulunan 5 km'lik yolumuzun ilk etapta 3 km'sini tamamlayarak hizmete açtık. Geri kalan yolumuzu da kısa sürede tamamlayarak hemşerilerimizin rahat ve güzel bir şekilde yolculuk etmelerini sağlayacağız" şeklinde konuştu.


"Yeni yatırımlarımızla Yalkınkaya daha fazla tercih edilecek"


Deprem ve pandemi süreciyle birlikte kırsal alanlara olan ilginin arttığına dikkat çeken Başkan Çınar, " Korona virüs salgını başta olmak üzere kentimizde artçı depremlerin artmasıyla birlikte vatandaşlarımızın önemli bir bölümü kırsal bölgelere yönelmeye, bağ ve bahçelerinde yaşamayı daha fazla tercih etmeye başladılar. Hemşerilerimiz gerek buralarda ki bağ ve bahçelerine daha fazla gelip gitmeye ya da müstekil evler yaptırarak bu bölgelerde yaşamayı tercih ediyorlar. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bizler bütün yaşam alanlarımızın aynı seviyede gelişmesine ve büyümesine ayrı bir hassasiyet göstererek kırsal alanlarımıza yönelik oluşan bu tercihlerin artmasıyla çalışmalarımızı artırdık. İlçemizi planlı ve sağlık yatırımlarla geleceğe hazırlamak adına kırsal bölgelerimizin alt ve üst yapı yatırımları başta olmak üzere ulaşım ağının düzenlenmesinde yeni sosyal yaşam alanlarına kadar her boyutta daha fazla tercih edilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yalınkaya Mahallemizde kentimizin en uzak yerleşim yeri olmasıyla birlikte hem iklimsel olarak hem de verimli topraklarıyla çok değerli ve kıymetli alanlarımızdan bir tanesidir. Son bir yıl içerisinde 20'ye yakın yeni konutun yapılmış olması bu bölgelerimizin değerini göstermektedir. Yeşilyurt'un hangi noktasında olursa olsun vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetleri yerine getirmek adına 7/24 çalışıyoruz. Personellerimiz dağ tepe demeden büyük bir özveriyle çalışarak yollarımızın standardını yükselten başarılı hizmetlerin altına imza atıyorlar. Sorunları yerinde tespit ediyoruz, kalıcı ve çözüm odaklı yatırımlarımızla eksiklikleri giderip geleceğe güzel eserler bırakıyoruz. Özellikle kış aylarının uzun sürdüğü Yalınkaya Mahallemize gidiş ve gelişlerin daha rahat ve kolay olabilmesi için ekiplerimiz dört koldan çalışıyorlar, aydınlatmalarla ilgili bir sorun vardı onunla ilgili süreci de muhtarımız yakından takip ediyor bizlerde elimizden gelen desteği veriyoruz. Yeni, geniş ve rahat yollarıyla Yalınkaya mahallemizin ulaşım sorunu kökten çözerek, buraya olan ilginin artmasını sağlayacağız. Mahalle ziyaretimiz sırasında bizlerden dua ve tebessümlerini eksik etmeyen mahalle sakinlerimiz başta olmak üzere çalışmalarda desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarımıza teşekkür ederken, mesai arkadaşlarımıza ise başarılar diliyorum" diye konuştu.


Yalınkaya Mahallesi Muhtarı Sabri Gökbalık ise, mahalledeki yolların düzgün ve akıcı olabilmesi adına devam eden yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu. - MALATYA

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çınar, mezra yolunda inceleme yaptı - Son Dakika
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