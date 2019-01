Çınar, Miniklerin Karne Sevincine Ortak Oldu

Yeşilyurt Emine Nezihe Parlak İlköğretim Okulunda düzenlenen 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 1.Dönem karne dağıtım törenine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay'ında katıldığı törende öğrencilerin karne mutluluğunu paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yarıyıl tatilinin hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilerin tatili iyi değerlendirmelerini, hem dinlenmelerini hem de kitap okumalarını istedi.



Öğrencilerin ilk dönem notlarını tek tek inceledikten sonra bazı tavsiyelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle düzenlenen karne dağıtım töreninde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yorucu ve yoğun geçen bu dönemin ardından tatilde iyice dinlenin, bir yandan arkadaşlarınızla oyunlar oynayıp eğlenirken diğer taraftan kitap okumayı ve az puan aldığınız derslerinize çalışmayı ihmal etmeyin, sizler yeter ki azimli, istekli ve gayretli olun her şeyi başarırsınız. Hepiniz ülkemizin geleceği, istikbali ve en büyük zenginliğisiniz. Her biriniz bizim için ayrı bir değer ve anlam ifade ediyorsunuz. Bununla birlikte öğrencilerimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamak adına gayret sarf eden okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize ortaya koydukları çabadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yarıyıl tatilinin eğitim camiamızın kıymetli mensupları başta olmak çocuklarımız, gençlerimiz ve aileler için hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize eğitim yolculuklarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.



Eğitim ve öğretime her zaman destek verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin milli ve manevi değerleri özümsemiş, tam donanımlı bireyler olarak yetişmesi için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Bugün bu sıralarda oturan evlatlarımız yarınların mimarı olacaklar. Her türlü bilgi birikim ve donanımıyla çağın gereksinimlerine uygun şekilde yetişen evlatlarımız aydınlık Türkiye'nin geleceğidir. Bir toplum için eğitimin ne kadar ehemmiyet teşkil ettiğin farkındayız ve buna göre bütün hizmetlerimizin temeline eğitim faktörünü yerleştirdik. Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak okullarımızda daha iyi eğitim alanları ve imkanları için her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Çocuklarımızın güzel şartlarda eğitim görmelerini, kültürel ve sosyal etkinliklerde yer almalarını sağlamak adına üzerimize düşen sorumluluğun daha fazlasını yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Biliyoruz ki yarınlarımızın umudu bu günün çocukları ve gençleridir. Bundan sonrada eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz. Çocuklarımız da daha çok çalışarak, daha güzel yarınlara sağlam adımlar atacaklardır buna yürekten inanıyoruz" diye konuştu.



Öğrencilerle tek tek ilgilenerek tatil planlarını soran Başkan Çınar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - MALATYA

