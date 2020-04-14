Çınar Müftülüğü personeli yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Müftülüğü personelleri, sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koran virüs salgını kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Çınar Müftülüğü ekipleri, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile bir araya gelerek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Çınar Müftülüğü personelleri, bir yandan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da moral ve motivasyonlarını arttırıyor. - DİYARBAKIR