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Çınar, tarımsal üretim sahasındaki faaliyetleri inceledi - Son Dakika

Çınar, tarımsal üretim sahasındaki faaliyetleri inceledi

18.06.2021 13:43
Çınar, tarımsal üretim sahasındaki faaliyetleri inceledi, System.String[]

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Malatya Pancar Ekiciler Kooperatifi Müdürü Abdullah Ertan, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleriyle birlikte Cumhuriyet Örnekköy'deki Tarımsal Üretim ve...

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Malatya Pancar Ekiciler Kooperatifi Müdürü Abdullah Ertan, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleriyle birlikte Cumhuriyet Örnekköy'deki Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında devam eden arpa hasadını yerinde inceledi.

Yeşilyurt'u tarımsal yatırımlarda marka ve örnek bir hüviyete kavuşturmak için ciddi yatırımlarda bulunduklarını söyleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda sonbahar ayında ekimini yaptığımız birinci sınıf kaliteli sertifikalı tohumlardan oluşan arpa ve buğdayların hasadına başladık" dedi.

Malatya Pancar Ekiciler Kooperatifinin yetiştiriciliğini yaptığı arpa ve buğday tohumlarından beklentilerin üzerinde verim aldıklarını ifade eden Malatya Pancar Ekiciler Kooperatifi Müdürü Abdullah Ertan, tarıma verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunarken, hububat hasatlarının hayırlı olmasını temenni etti.

Tarımın öneminin her geçen gün daha net anlaşıldığını belirten Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ise, " Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü gözetiminde burada gerçekleşen çalışmaları önemsiyoruz ve destekliyoruz.İçinde bulunduğumuz dönem kuraklığa bağlı olarak çok ciddi anlamda hububatlarda verim kaybı endişemiz var, bunu önceden fark edip böyle bir üretime ve çiftçilerimize rehberlik etme veya kısmen de olsa ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bu güzel projeyi hayata geçiren Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasındaki faaliyetlerin boyutunu her yıl geliştirdiklerini ifade ederek, Yeşilyurt'un tarımsal hizmetlerde markalaştırmak hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında sonbahar ayında ekimi yapılan arpanın hasadına başladıklarını vurgulayan Çınar, "Tarımsal yatırımlara örneklik teşkil eden yatırımlarımız ve projelerimizle tarımı desteklemeye, ziraatla uğraşan çiftçilerimize de katkı sunmaya aralıksız devam ediyoruz. İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimiz başta olmak üzere bu anlamda aktif çalışan kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği halinde önemli projeler uyguluyoruz. Pandemi döneminde arpa ve buğday gibi hububat konusunda ciddi sıkıntıların yaşanacağı yönünde hazırlanan istatistikleri ve verileri yakından takip edip, bölgemizdeki tarımsal faaliyetlerimize yoğunluk vermiştik. Tarımsal alanda her hangi bir sıkıntı yaşanmaması hedefiyle Kayısı Araştırma Enstitümüzle ortaklaşa kurduğumuz buradaki üretim alanımızda belirlediğimiz kısımlara birinci sınıf kaliteli sertifikalı tohumlardan oluşan arpa ve buğday ekimi yapmıştık ve artık hasat dönemindeyiz. Arpa, buğday ve samanı sınıflandırıp ilaçlama başta olmak üzere gerekli hazırlık aşamalarından sonra hem Emanet Çarşımızdaki ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik sosyal yardım faaliyetlerimizde hem de çiftçilerimize sözleşmeli ekim modeliyle destekte bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Tarımın önem ve değerinin son dönemlerde daha fazla öne çıktığını hatırlatan Çınar, "Verimli topraklara ve çalışkan insanlarıyla tarımsal bakımdan zengin bir potansiyele sahip Yeşilyurt'umuzun farklı bölgelerindeki atıl vaziyetteki alanları tarımsal yatırımlarımız içerisine katıp, bu güçlü yapıyı ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Kurduğumuz tesislerle hububat, meyve ve peyzaj ürünlerini temiz ve düzenli alanlarda yetiştirip tarımda Yeşilyurt'un ismini ülke çapında duyurmaya gayet ediyoruz. Üreticilerimize ve ziraatla uğraşan çiftçilerimize ciddi destekler verip, ekim ve üretim döneminde rehberlik edebilecek bir çalışma mekanizmasını da oluşturduk. Kirazın geliştirilmesi, kayısı ve türevlerinin iyileştirilip pazar paylarını artırıp fiyatlarının yükselmesi içinde çalışma alanlarımızı genişletiyoruz. Buradaki alanımızda geçen yıl nohut ve fasulye ekiminin yanı sıra park alanlarımızda kullandığımız rulo çimlerimizi ve küçük fidelerimizi üreterek belediyemize ek gelir kazandırmıştık. Yeşilyurt'umuzda tarımı hareketlendirmek, toprağımızı bereketlendirmek, alın teri ve bin bir emekle çalışan çiftçilerimizi desteklemek adına paydaşlarımızın da destekleriyle gayretlerimizi her geçen gün artırmaktayız. Bu alanda da iddialı olduğumuzu alanında deneyimli uzman ekiplerimizin çalışmalarıyla güçlü bir şekilde hissettiriyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Çınar, tarımsal üretim sahasındaki faaliyetleri inceledi
Çınar, tarımsal üretim sahasındaki faaliyetleri inceledi
Çınar, tarımsal üretim sahasındaki faaliyetleri inceledi
Çınar, tarımsal üretim sahasındaki faaliyetleri inceledi
Çınar, tarımsal üretim sahasındaki faaliyetleri inceledi

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çınar, tarımsal üretim sahasındaki faaliyetleri inceledi - Son Dakika Ekonomi


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