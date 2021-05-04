Çınar, vatandaşların evlerinde taleplerini dinliyor - Son Dakika

Çınar, vatandaşların evlerinde taleplerini dinliyor

04.05.2021 13:43
Çınar, vatandaşların evlerinde taleplerini dinliyor, System.String[]

Hizmet Belediyeciliği ile Gönül Belediyeciliğini pekiştirerek vatandaşların her türlü talebinin yerine getirilmesine özen gösteren Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çat kapı gerçekleştirdiği ev ziyaretleri ile vatandaşların evine misafir olarak taleplerini dinliyor.

Hizmet Belediyeciliği ile Gönül Belediyeciliğini pekiştirerek vatandaşların her türlü talebinin yerine getirilmesine özen gösteren Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çat kapı gerçekleştirdiği ev ziyaretleri ile vatandaşların evine misafir olarak taleplerini dinliyor.

Hayatın her anında vatandaşlarla iç içe olmaya büyük bir özen gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe Mahallesi'nde yaşayan iki aileyi ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Bütün vatandaşların her türlü şart ve durumda yanlarında olmayı ilke haline getirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bizler her daim hemşerilerimizin emrindeyiz. İnsana yatırımı her şeyin üstünde tutuyor ve bu yatırımlara çok daha fazla itina gösteriyoruz. Bir taraftan klasik belediyecilik hizmetiyle ilçemizi imar ederken diğer taraftan insanımızı asla ihmal etmiyoruz. Gönül kazanmazsak yaptığımız yatırımların hiçbir değerli ve kıymeti olmaz. Vatandaşa dokunabilmek; sevincini, mutluluğunu, hüznünü ve kederini paylaşmak olan, ihtiyacı olduğunda yanında olabilmeyi temel alan Gönül Belediyeciliği Yeşilyurt'ta artık tam manasıyla uygulanmaktadır. İnsanımızın gönlüne dokunmak ve kalbine girmek adına yürüttüğümüz 'Gönül Belediyeciliği' anlayışının gayretiyle, vatandaşlarımızın daha güzel şehirlerde yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırımlarımızı incelemek üzere geldiğimiz Kiltepe mahallemizde iki ailemizin evine misafir olduk, sohbet ettik ve taleplerini dinledik. Bizi güzel bir ortamda ağırlayan, hayır duaları ve güzel sözleriyle gönül dünyamızı aydınlatan her iki ailemizin fertlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Çınar, "Hayatın her anında bir arada olduğumuz hemşerilerimizin dua ve destekleriyle yolumuza devam ediyoruz. Klasik belediyecilik hizmetlerimizi 'Gönül Belediyeciliği' hizmetleriyle harmanlayarak ilçemizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun daha fazla güçlenmesine katkı sunuyoruz. Depremler, pandemi süreci ve şu anda içerisinde olduğumuz on bir ayın sultanı mübarek Ramazan Ayında hiçbir kardeşimizin, ablamızın ve büyüğümüzün sıkıntı yaşamasına asla gönlümüz razı gelmez. Çünkü Ramazan Ayı kardeşlik demektir, dayanışma demektir, paylaşma demektir. Manevi atmosferiyle ruhumuzu aydınlatan bu mübarek ayda ilçemizin dört bir tarafındaki hasta, engelli ve ihtiyaç sahipleri olan vatandaşlarımızı sürekli gözetiyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu anlamda yoğun bir tempoda çalışarak gerek belediye imkanlarımızla bir araya getirdiğimiz gerekse de hayırseverlerimizin bağışladıkları gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine anında ulaştırıyorlar. Bizlerde vatandaşlarımızın gönül dünyalarında ki yerimizi daha kalıcı hale getirmek amacıyla gerek mahalle gerekse de ev ziyaretleriyle talep ve isteklere anında yanıt veriyoruz. Hasta, engelli ve ihtiyaç sahipleri olan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek taleplerini birinci ağızdan dinleyip yerinde çözümler üretiyoruz. Bu tür ziyaretlerle hemşerilerimizin samimiyetlerine ve hikayelerine ortak oluyoruz, taleplerine çözümler üretiyoruz. Vatandaşlarımızdan ise Allah razı olsun, her zaman bizleri güler yüzle karşılayıp hayır dualarını eksik etmiyorlar. Her zamanda halkımızla gönül gönüne, iç içe olmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimizin mutluluğu, huzuru ve sağlığı için aşkla ve sevdayla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çınar'ın Kiltepe Mahallesi'nde ki ziyaretlerine AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ile Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş'ta eşlik etti. - MALATYA

Çınar, vatandaşların evlerinde taleplerini dinliyor
Çınar, vatandaşların evlerinde taleplerini dinliyor
Çınar, vatandaşların evlerinde taleplerini dinliyor
Çınar, vatandaşların evlerinde taleplerini dinliyor

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Hisarcık, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çınar, vatandaşların evlerinde taleplerini dinliyor - Son Dakika


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