Çınar YBO voleybolda il 2'ncisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Çınar YBO voleybolda il 2'ncisi oldu - Son Dakika Spor

Çınar YBO voleybolda il 2'ncisi oldu

6 saat önce

Diyarbakır'da düzenlenen voleybol turnuvasında Çınar YBO yıldız erkekler takımı il 2'ncisi oldu.

Çınar YBO voleybolda il 2'ncisi oldu, System.String[]

Diyarbakır'da düzenlenen voleybol turnuvasında Çınar YBO yıldız erkekler takımı il 2'ncisi oldu.


Bağlar kapalı spor salonunda düzenlenen okul sporları voleybol turnuvasında Çınar YBO yıldız erkekler takımı il 2'ncisi oldu. Çınar YBO bu sonuçla 20 Şubat 2020'de Malatya'da düzenlenecek olan bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


Çınar YBO beden eğitimi öğretmeni ve voleybol takımı antrenörü Veysi İde, başarılarından dolayı öğrencileri kutladı. İde, "Bu ve buna benzer başarılarımızı göstermeye devam edeceğiz, bunun için de daha çok çalışacağız. Malatya'da düzenlenecek olan bölge turnuvasına hazırlanıyoruz. Malatya'daki şampiyonada da derece edip Diyarbakır'a dönmeyi hedefliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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