Çınar, yeni belediye hizmet binası inşaat alanındaki çalışmaları inceledi

Turgut Özal Mahallesinde yapımı devam eden Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası inşaat alanını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeni Belediye Hizmet Binamız ve Millet Bahçemizle Yeşilyurt'umuza yeni bir cazibe merkezi daha kazandırmış olacağız" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ile birlikte Yeni Belediye Hizmet Binası inşaat alanına giden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sıcak havaya rağmen imalat işlerinin aksamadan devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların rahat ulaşabileceği güzel bir lokasyonda hizmete sunulacak Yeni Belediye Binası ve Millet Bahçesiyle birlikte bölgenin hareketleneceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İlçemizin farklı bölgelerindeki belediye birimlerimizi tek çatı altında toplayıp, vatandaşlarımıza daha hızlı ve güzel hizmetler sunacağımız Yeni Belediye Hizmet Binamızın inşaatı planlandığı gibi ilerlemektedir. Yeni dönem vaatlerimiz arasında yer alan bu dev yatırımın yanı sıra yan taraftaki alanda hizmete sunulacak olan Millet Bahçemizle birlikte bu bölgenin daha canlı ve hareketli olmasını sağlayacağız. Modern tasarımları, iç ve dış mimari yapıları, çevre düzenlemeleri, otoparkları, spor ve oyun alanlarıyla birlikte bir bütün halinde hizmete sunacağımız iki dev yatırımla birlikte Yeşilyurt'umuza yeni bir yaşam ve cazibe merkezi daha kazandırmış olacağız. Hemşehrilerimiz bir yandan belediye hizmetlerine en güzel şekilde ulaşırken diğer taraftan oturma alanları, spor ve sosyal aktivite alanlarında zamanlarını daha faydalı ve verimli geçirme fırsatına kavuşmuş olacaklar.Tüm yatırımlarımızda olduğu gibi Yeşilyurt'un ve bölgemizin değerini artıracak, gelecek nesillere emanet edeceğimiz bu kıymetli yatırımlarımızın tüm süreçlerini ve inşaat dönemlerini yakından takip ediyoruz. Rabbim kazasız ve belasız bir şekilde tamamlamayı ve hizmete açmayı hepimize nasip etsin" diye konuştu. - MALATYA