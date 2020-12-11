Çınar, yeşil Topsöğüt konutlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Çınar, yeşil Topsöğüt konutlarında incelemelerde bulundu

11.12.2020 12:53
Çınar, yeşil Topsöğüt konutlarında incelemelerde bulundu, System.String[]

Yeşil Topsöğüt Konutları İnşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un tüm bölgelerini depreme dayanıklı yaşam alanlarıyla donatmak adına çok titiz çalıştıklarını ifade etti.

Yeşil Topsöğüt Konutları İnşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un tüm bölgelerini depreme dayanıklı yaşam alanlarıyla donatmak adına çok titiz çalıştıklarını ifade etti.

Yeşilyurt'taki yaşam kalitesini artıracak yatırımlarına aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesinin, deprem kuşağındaki Malatya'da sağlam, dayanıklı ve modern yaşam alanlarının sayısını artırmak adına planlamaya aldığı Topsöğüt Karşıyaka Mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait 9 bin 460 metrekare alandaki 'Yeşil Topsöğüt Konutları' projesinin yapım işi hız kesmeden devam ediyor.

"Yeşil Topsöğüt konutları, bölgenin gelişmesine vesile olacak"

'Yeşil Topsöğüt Konutları' projesiyle Topsöğüt Mahallesi çehresinin ciddi seviyede gelişmesini sağlayacağını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Deprem kuşağında yer almamız vesilesiyle hemşerilerimizin huzurlu, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarında hayatlarını sürdürmeleri için yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Sağlıksız ve güvenli olmayan yapılaşmaların olduğu bölgeleri teker teker tespit ederek buraları kentsel dönüşüm ya da diğer projelerimizle baştan aşağıya düzenleyerek, Yeşilyurt'u kaliteli ve nitelikli yaşam alanlarıyla geleceğe doğru ve planlı bir şekilde taşımayı hedefliyoruz. Bugün burada Ekibimiz ve Topsöğüt Mahalle Muhtarımızla inşaat alanımızda incelemelerde bulunduk. Yaklaşık 3 ay önce başlattığımız projemizde şu ana kadar 2 bloğumuzun kaba inşaatı tamamlandı. 2 bloğumuzun da temel atma işlemlerini gerçekleştirdik. Pandemi sürecine rağmen çalışmalarımıza ara vermedik, burayı hızlıca tamamlamayı planlıyoruz. Konutlarımızın yarısının satışını gerçekleştirdik. Modern kentleşme modelinin gerekliliklerini yerine getirmek adına başlattığımız yatırımlar kapsamında; Topsöğüt Karşıyaka mahallemizde belediyemize ait olan yaklaşık 10 dönümlük alan üzerine 136 daire ve 6 dükkandan oluşan 'Yeşil Topsöğüt Konutları' projemizi hemşerilerimizle buluşturacağız. Özellikle 24 Ocak Elazığ-Sivrice merkezli depremin ardından oluşan sosyal konut ihtiyacına cevap vermek adına hazırladığımız projemiz için çevreyolu altının kentsel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Topsöğüt bölgesini tercih ettik. Kaliteli yapılaşmaya örnek gösterilecek 'Yeşil Topsöğüt Konutları' projemizde, beş kattan oluşan yedi ayrı blokta her katta dört daire olacaktır. 3+1 daireler brüt 132 m2 ve 2+1 daireler brüt 105 m2 alana sahip olacaktır. 6 blokta 3+1 daireler, 1 blokta 2+1 daireler şeklinde projesi çizilen projede, 110 adet 3+1 ve 26 adet 2+1 daire olmak üzere 136 adet daire yapılacaktır.2 bloğun altında taziye evi ile çocuk oyun alanı şeklinde ortak kullanım alanları yer alacaktır. 30 araçlık kapalı otoparkın yanı sıra açık otopark alanlarının da yer alacağı konut projemizin uygulanacağı alanın 5 bin 500 metrekaresi yeşil alan olarak ayrılacaktır. Yeşilyurt'umuzun sosyal yaşamına farklı bir hava kazandıracak şekilde hizmete sunacağımız projemiz, güvenlik bölümleri, bekleme alanları, sosyal donatıları, havuzu, dinlenme alanları, otopark, aydınlatma, çocuk oyun grupları ve bisiklet yollarıyla kaliteli ve nitelikli yaşam yatırımlarına örneklik teşkil edecektir. Modern mimari tarzda tasarlanan konutlarımızın uygun ödeme koşullarıyla satış işlemleri devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"Uygun ödeme koşullarıyla konutlarımızın satışı devam ediyor"

Çınar, "Özellikle 24 Ocak Elazığ-Sivrice merkezli depremin ardından oluşan sosyal konut ihtiyacına cevap vermek adına hazırlanan projede tüm hemşerilerimizin faydalanabileceği uygun ödeme koşullarıyla, Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binası, inşaat alanı yanına kurulan satış ofisinde satış işlemleri gerçekleştiriliyor" diye konuştu. - MALATYA

Çınar, yeşil Topsöğüt konutlarında incelemelerde bulundu
Çınar, yeşil Topsöğüt konutlarında incelemelerde bulundu
Çınar, yeşil Topsöğüt konutlarında incelemelerde bulundu

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Topsöğüt, Çınar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çınar, yeşil Topsöğüt konutlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika Ekonomi


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