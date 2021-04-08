Çınar, Yeşilyurt Belediyesi'nden emekli olan personellere plaket takdim etti - Son Dakika

Çınar, Yeşilyurt Belediyesi'nden emekli olan personellere plaket takdim etti

08.04.2021 18:08
Çınar, Yeşilyurt Belediyesi'nden emekli olan personellere plaket takdim etti, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan personellerle bir araya gelip, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan personellerle bir araya gelip, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Gedik Sosyal Tesislerinde emekli personellerle bir araya gelip sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi çatısı altında başarılı hizmetlerde bulunan personellerin hizmetlerini takdirle karşıladıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinden emekli olan personellere yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sunan Çınar, "İlçemizin gelişmesi ve halkımızın daha iyi hizmet alabilmesi için yıllarca emek verdiniz, hepinize öncelikle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz belediyecilik hizmetlerinde başarılı olabilmek için çok iyi bir ekibe ihtiyacınız var. Bu ekipte mesleğini en iyi şekilde icra etmek için samimi gayret içinde olmalıdır. Çok iyi bir ekibe sahip olduğumuz için hizmetlerimizde her zaman en iyi noktalara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Belediyemizde başarılı hizmetlerin altına imza atan ve ardından emeklilik hayatına başlama kararı alan personellerimizin hizmetlerini de asla unutmayacağız. Bizler ahde vefaya önem veren bir anlayışa sahibiz. Sizin emeklerinizi, çabanızı ve gayretlerinizi asla unutmayacağız. Sizlerle çalışmak bizim için onurdur. Bizde görevde olduğumuz her günümüzde, halkımıza verdiğimiz taahhütleri yerine getirmek, verilen sorumluluğu alnımızın akıyla, gerçekleştirmek için sizlerin bugüne kadar yaptığı gibi gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz, sizlerle her zaman gönül birlikteliğimiz devam edecektir. Emeklilik hayatınızda sevdiklerinizle, çocuklarınızla, ailenizle inşallah tatlı bir emekli hayatınız olur. Allah sizlere hayırlı ömürler versin. Allah acı keder vermeden sağlıkla emekliliğinizi yaşamayı nasip etsin. Kapımız sizlere her zaman açık olacaktır. Belediye her zaman sizin evinizdir, her alanda tecrübelerinden faydalanmak isteriz" diye konuştu.

Duygusal anların da yaşandığı sohbetin sonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tarafından emekli personellere plaket takdim etti. - MALATYA

Çınar, Yeşilyurt Belediyesi'nden emekli olan personellere plaket takdim etti
Çınar, Yeşilyurt Belediyesi'nden emekli olan personellere plaket takdim etti
Çınar, Yeşilyurt Belediyesi'nden emekli olan personellere plaket takdim etti

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Emekli, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çınar, Yeşilyurt Belediyesi'nden emekli olan personellere plaket takdim etti - Son Dakika


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