Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi Başkanı seçildi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi 2.Seçimli Olağan Genel Kurulunda oy birliğiyle Yeşilyurt Kent Konseyinin yeni Başkanı olarak seçildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi 2.Seçimli Olağan Genel Kurulunda oy birliğiyle Yeşilyurt Kent Konseyinin yeni Başkanı olarak seçildi.



Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen Yeşilyurt Kent Konseyi 2.Seçimli Olağan Genel Kuruluna Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin Başkanları, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.



Divan Başkanlığını Hasan Batar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet raporunun yanı sıra çalışma yönergesi de oy birliği ile kabul edilirken, daha sonra yeni başkan ve yürütme kurulu yapılan seçimin ardından belli oldu. Yeşilyurt Kent Konseyinin yeni başkanı oy birliği ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar olurken, 16 asil, 16 yedekten oluşan Yürütme Kuruluda oy birliği ile göreve seçildi.



Yeşilyurt Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2016 yılında kurulan Yeşilyurt Kent Konseyinin sosyal, kültürel, eğitim ve sportif hizmetlerinin yanı sıra kadınlar, gençler ve dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımlarını artırmak adına hayata geçirdiği projelerle saygı duyulan, çalışmaları önemsenen ve güven duyulan bir kuruluş haline dönüştüğünü söyledi.



Katılımcı belediyecilik anlayışları gereği toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap veren hizmetlerde bulunan Yeşilyurt Kent Konseyinin hizmet alanlarını genişleteceklerini ifade eden Başkan Çınar, " Kurulduğu günden itibaren Malatya ve Yeşilyurt'un sosyal, sanatsal, kültürel ve eğitim hüviyetine artı değerler katan Yeşilyurt Kent Konseyinin Başkanlığına seçilmekten çok büyük onur duymaktayız, bizi bu göreve layık gören değerli üyelerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. İlçe Belediyelerinin Kent Konseyi kurma gibi asli görevleri olmamasına rağmen Yeşilyurt Belediyesi olarak 2016 yılında toplumun tüm kesimlerinin katılabileceği, proje üretebileceği, kadınlarımıza, gençlerimize ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal, kültürel, eğitim ve sportif hizmetlerimizi ulaştırması için Yeşilyurt Kent Konseyimizi kurduk. Gönüllülük esasına göre çalışan Kent Konseyimiz, geride kalan dönemde başarılı hizmetlerin altına imza atarak, katılımcı belediyecilik hizmetlerimize önemli katkılar sunmuştur. Hizmetleriyle ilçemizin sosyal ve kültürel hayatına dinamizm katan konseyimizin gelişmesi, büyümesi ve hizmetlerini artırması için gerekli destekleri vereceğiz.2.Olağan Genel Kurulunu yapan Kent Konseyimizde göreve seçilen yeni yürütme kurulu üyelerimizle birlikte yakalanan çıtayı daha yukarıya çıkartacağız. Bu yapı sayesinde şehrin tüm katmanlarının ve renklerinin sivil platformda yönetime dahil olup, düşünce ve projelerini ortaya koyabiliyorlar. Kent Konseyimizin faaliyetlerini bu açıdan önemsiyoruz. Malatya ve Yeşilyurt'un yaşam standartının daha iyi noktaya ulaşması için projesi olan, proje üretebilecek, heyecanlı ve bir şeyler yapmak için can atan hemşehrilerimizi gönüllü çalışıp bizlere katkı sunmalarını bekliyoruz. Kamu ve kurum idarecilerinden mahalle muhtarlarına, meslek örgütü yetkililerinden vatandaşlarımıza kadar tüm kesimlerin görüş ve düşüncelerine çok fazla ihtiyaç duymaktayız.Bu tür çalışma alanlarında yer almak isteyenleri Kent Konseyimizin Kadın ve Gençlik Meclislerine katarak bu alanda toplumun tüm kesimlerinin desteklerini almış olacağız.Bugüne kadar faydalı hizmetlerde bulunan Kadın ve Gençlik Meclislerimizi daha aktif hale getireceğiz.Yeşilyurt'un sadece bir yönetici tarafından yönetilen değil de, her kesimden vatandaşımızın içinde olduğu, düşüncelerinin önemsendiği, üretilen projelerin uygulandığı, herkesin rahatça eleştirebildiği, öneri ve tespitlerin paylaşılabildiği bir yönetim mekanizmasına kavuşmasını sağlamak temel gayemizdir. 30 kentten daha fazla nüfusa sahip olan Yeşilyurt'umuzun içindeki bu dinamik yapıyı daha fazla ön plana çıkarmalıyız. Önemli olan gelecek nesiller için proje üretmek, farklı düşünceleri hayatımıza katmak, yeni projeler için teşvik edici mekanizmalar kurmaktır, işte Yeşilyurt Kent Konseyinin varlığı da bu düşüncelerimizin bir yansımasıdır. Bizler katılımcı belediyecilik anlayışını sürekli canlı ve diri tutan bir yönetim mekanizmasına sahibiz. Amacımız; toplumun tüm kesimlerinden hemşehrilerimizin katılabildiği düşüncelerini paylaşabildiği, aktif olarak görev yapabildiği Kent Konseyimizi daha fazla geliştirmek ve büyütmek olacaktır. Bizler bir bütün halinde Yeşilyurt'uz, toplumun tüm kesimlerinin düşüncelerini ve görüşlerini önemseyen hizmet felsefemizden aldığımız güç ve ilhamla birlikte bu tür hizmet alanlarını oluşturup, faaliyetlerde bulunuyoruz. Bugüne kadar ki başarılı hizmetleriyle bu görevi layıkıyla yapan Kent Konseyimiz bundan sonrada aynı mantıkla hizmetlerine devam edecektir. Kent Konseyinde gönüllü olarak hizmet edecek olan hemşehrilerimiz geliştirdikleri projelerle ilçemizin kültürel ve sosyal açıdan daha ileriye gitmesini sağlayacaktır. Engelli vatandaşlarımız, gençlerimiz, bayanlarımız, dezavantajlı gruplara yönelik kurulan birimlerimizin daha fazla aktifleşmesini sağlayacağız. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" diye konuştu.



Başkan Çınar konuşmasından sonra Yeşilyurt Kent Konseyinin ilk dönem ki Yürütme Kurulu Üyelerine teşekkür plaketi takdim etti. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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