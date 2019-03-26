Çınar, "Yeşilyurt Teknik Kampüsünün Ulaşımını Raylı Sistem Sağlayacağız"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Malatya Turgut Özal Üniversitemize ait Yeşilyurt Teknik Kampüsümüz, kentimizin batı girişini cazibe merkezine dönüştürecektir. Teknik Kampüsümüzün ulaşım alt yapısının modern ve konforlu olabilmesi adına bu bölgemiz için raylı sistem planlıyoruz."diye konuştu.

"TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTEMİZİN TÜM HİZMETLERİNİ DESTEKLİYORUZ"

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin Yeşilyurt Teknik Kampüsü olarak planladığı ve üniversitenin yeri olan arazide yapılan inceleme sonrasında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,"Malatya Turgut Özal Üniversitemiz için ayrılan alanda ve mevcut bulunan bina inşaatında incelemelerde bulunduk. Sürecin tamamında beraber hareket ederek şehrimiz için en iyisini planlıyoruz. Üniversitemiz eğitim hayatına başladığında herhangi bir ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için Kuzey çevreyolu kapsamında yapılacak olan köprüye demiryolu hattının konulması ve istasyondan direk Beylerderesi bölgesine raylı sistem üzerinden ulaşım vermeyi planlıyoruz. Üniversitemizin daha rahat bir ortamda eğitim verebilmesi için 175 dönümü belediyemiz tarafından tahsis edilen alan içerisinde Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulumuzu da barındıracağız. Üniversitemiz burayı yüksek teknolojik eğitimlerin verileceği, içerisinde farklı bölümlerinde olacağı teknik kampüs olarak hizmete sunmayı planlamaktadır. Burası Tıp Fakültesi'nden Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp'a, Sivil Havacılıktan Mühendislik ve Doğa bilimleri Fakültesi'ne,Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu'ndan Toplum Bilimleri Fakültesi'ne, Yabancı Dil Fakültesinden İşletme Bölümüne ve Stratejik Araştırma Merkezleri gibi birçok alanda, Rektörlük Binasını da içerisinde barındıracak çok modern bir kampüs alanı olarak hemşerilerimize hizmet verecektir. Yeşilyurt Belediyesi olarak buranın en güzel şekliyle hizmete girmesi anlamında elimizden gelen desteği vereceğiz. Ulaşım noktasında da üzerimize düşeni yapacağız. Kampüs alanının büyütülmesi içinde destek sağlayacağız." dedi.

"DESTEKLERİNDEN DOLAYI YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'da, desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür etti.

Yeşilyurt Teknik Kampüsüne ulaşımın raylı sistem üzerinden planlanıyor olmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Her üniversitenin kazanımı bulunduğu şehrin kazanımıdır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kazanımları ise Malatya'nın kazanımlarıdır. Bu Kampüsümüz de yarım kalan binanın onarım ve tamirat işlemlerine yakın zamanda başlayacağız. Modern ve teknik anlamda yapılması gereken tüm projelerimizi Yeşilyurt Teknik Kampüsümüzde gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızda bizi yalnız bırakmayıp desteklerini esirgemeyen, buraya ulaşım içinde raylı sistem planlayan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Yeşilyurt Teknik Kampüsünde yer alacak olan binalara hayırseverlerin kendi isimlerini verebilecekleri binaları yapmaları çağrısında bulundu.