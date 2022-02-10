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Çınarcık-Armutlu kara yolundaki heyelanlı bölgede temizlik çalışması - Son Dakika

Çınarcık-Armutlu kara yolundaki heyelanlı bölgede temizlik çalışması

10.02.2022 15:33
Çınarcık-Armutlu kara yolundaki heyelanlı bölgede temizlik çalışması

Çınarcık-Armutlu yolundaki heyelanlı bölgede temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çınarcık- Armutlu yolundaki heyelanlı bölgede temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sonrasında kara yolu ağaç, toprak ve kaya parçalarıyla kapanmıştı. Heyelan alanında Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Esenköy Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karayolundaki trafik kontrolü şekilde tek şeritten ulaşıma açıldı. Heyelan bölgesindeki çalışmaları Yalova Valisi Muammer Erol yerinde inceledi.

Erol'a Çınarcık Kaymakamı Cemal Aksak ve Esenköy Belediye Başkan Vekili Erdem Küçük de eşlik etti. - YALOVA

Çınarcık-Armutlu kara yolundaki heyelanlı bölgede temizlik çalışması
Çınarcık-Armutlu kara yolundaki heyelanlı bölgede temizlik çalışması
Çınarcık-Armutlu kara yolundaki heyelanlı bölgede temizlik çalışması

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Toprak Kayması, Çınarcık, Esenköy, Armutlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çınarcık-Armutlu kara yolundaki heyelanlı bölgede temizlik çalışması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çınarcık-Armutlu kara yolundaki heyelanlı bölgede temizlik çalışması - Son Dakika
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