Çınarcık-Armutlu yolundaki heyelan bölgesi böyle görüntülendi - Son Dakika

Çınarcık- Armutlu yolundaki heyelan bölgesi böyle görüntülendi
Enkaz kaldırma çalışmalarına ara verildi
YALOVA - Çınarcık-Armutlu karayolunda 9 Şubat 2021 akşamı oluşan heyelan nedeniyle kapanan yolda temizlik çalışmalarına ara verildi.
Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde oluşan heyelan sonrasında karayolu tek şeritten verilmeye devam ediyor. Hafta sonunda ara verilen heyelan kaldırma çalışmalarının pazartesi günü itibariyle yeniden başlatılacağı bildirildi.
Kaynak: İHA
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