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Çınarcık-Armutlu yolundaki heyelan bölgesi böyle görüntülendi - Son Dakika

Çınarcık-Armutlu yolundaki heyelan bölgesi böyle görüntülendi

11.02.2022 16:54

Çınarcık-Armutlu yolundaki heyelan bölgesi böyle görüntülendi Enkaz kaldırma çalışmalarına ara verildi YALOVA - Çınarcık-Armutlu karayolunda 9 Şubat 2021 akşamı oluşan heyelan nedeniyle kapanan yolda temizlik çalışmalarına ara verildi.

Çınarcık- Armutlu yolundaki heyelan bölgesi böyle görüntülendi

Enkaz kaldırma çalışmalarına ara verildi

YALOVA - Çınarcık-Armutlu karayolunda 9 Şubat 2021 akşamı oluşan heyelan nedeniyle kapanan yolda temizlik çalışmalarına ara verildi.

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde oluşan heyelan sonrasında karayolu tek şeritten verilmeye devam ediyor. Hafta sonunda ara verilen heyelan kaldırma çalışmalarının pazartesi günü itibariyle yeniden başlatılacağı bildirildi.

Çınarcık-Armutlu yolundaki heyelan bölgesi böyle görüntülendi
Çınarcık-Armutlu yolundaki heyelan bölgesi böyle görüntülendi
Çınarcık-Armutlu yolundaki heyelan bölgesi böyle görüntülendi
Çınarcık-Armutlu yolundaki heyelan bölgesi böyle görüntülendi

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Çınarcık, Esenköy, Armutlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çınarcık-Armutlu yolundaki heyelan bölgesi böyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çınarcık-Armutlu yolundaki heyelan bölgesi böyle görüntülendi - Son Dakika
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