Çınarcık Belediye Başkanı Soyer'den "baz istasyonu" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çınarcık Belediye Başkanı Soyer'den 'baz istasyonu' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Çınarcık Belediye Başkanı Soyer'den "baz istasyonu" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Yalova'ya bağlı Çınarcık'ın belediyesinin sınırları içinde kurulu mobil şebeke ekipmanları hakkında para cezaları tahakkuk ettirdiği ve yıkım kararları aldığına dair açıklamaya ilişkin, "Aylardır GSM operatörleri yetkilileriyle görüşmeler yapmamıza,...

Çınarcık Belediye Başkanı Soyer'den

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Yalova'ya bağlı Çınarcık'ın belediyesinin sınırları içinde kurulu mobil şebeke ekipmanları hakkında para cezaları tahakkuk ettirdiği ve yıkım kararları aldığına dair açıklamaya ilişkin, "Aylardır GSM operatörleri yetkilileriyle görüşmeler yapmamıza, mahkeme kararlarına uymaları konusunda uyarılarda bulunmamıza rağmen hiçbir adım atılmamıştır." ifadelerini kullandı.

Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneğinin (m-TOD) belediye sınırları içinde hizmet veren mobil şebeke ekipmanlarına yönelik açıklama yaptığını hatırlattı.

İlçede GSM operatörlerine ait baz istasyonlarıyla ilgili bilgi kirliliği yaşandığını belirten Soyer, bu konuda belediyenin üzerine düşen tüm sorumluluğu hassasiyetle yerine getirdiğini bildirdi.

Soyer baz istasyonlarının ruhsatlandırılması ile ilgili GSM operatörlerinin mahkeme kararlarına direndiğini belirterek, "Elimizde 8 adet mahkeme kararı bulunmaktadır. Üstelik söz konusu kararlar üst mahkemeler tarafından da teyit edilerek Çınarcık Belediyesinin haklılığı kesinleşmiştir. Aylardır GSM operatörleri yetkilileriyle görüşmeler yapmamıza, mahkeme kararlarına uymaları konusunda uyarılarda bulunmamıza rağmen hiçbir adım atılmamıştır."

Belediye olarak öncelikle baz istasyonlarını mühürleyerek, bakım onarım çalışması adı altında GSM operatörlerinin müdahalesini engellediklerini ifade ederek, "Bu süreçte baz istasyonlarını mühürlememize rağmen GSM operatörleri mahkeme kararlarına direnmeye devam etmiş ve herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Kendilerine yaptığımız son uyarılarımız da sonuç vermeyince, baz istasyonlarının bir kısmına geçici süreyle müdahale edilmiştir. Ortaya çıkan durumda tüm hukuki sorumluluk GSM operatörlerine aittir." değerlendirmesinde bulundu.

Numan Soyer, Çınarcık, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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