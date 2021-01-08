Çınarcık'ın suyu 2023'te Bursa'da - Son Dakika

Çınarcık'ın suyu 2023'te Bursa'da

08.01.2021 00:57
Çınarcık'ın suyu 2023'te Bursa'da, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği ve Başkan Alinur Aktaş'ın da katıldığı çalıştayda bir araya gelen STK temsilcileri, Bursa'nın susuzluk tehlikesine karşı alması gereken tedbirleri tartıştı.

Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği ve Başkan Alinur Aktaş'ın da katıldığı çalıştayda bir araya gelen STK temsilcileri, Bursa'nın susuzluk tehlikesine karşı alması gereken tedbirleri tartıştı. Kuraklığa karşı şehrin risklerini minimize etmekte kararlı olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "2020 yılı içerisinde 'su seviyesinde yüzde 50 azalma olmasına rağmen' hamdolsun halkımıza sıkıntı yaşatmadık. 2023 yılında Çınarcık Barajı suyunun şehrimize taşınmasıyla birlikte, inşallah 2050 yılına kadar sıkıntı yaşamayacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, 'Türkiye'de kuraklığın tartışıldığı şu günlerde' Bursa'da gerçekleşmesi muhtemel su probleminin önüne geçmek için güçlü bir adım attı. Uludağ ve Bursa Teknik üniversiteleri ile STK'lar, ilgili devlet kurumları ve Bursa Kent Konseyi'nden temsilcileri bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve kuraklığa karşı alınması gereken tedbirleri değerlendirdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Hüdavendigar Salonu'nda yapılan çalıştaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bürokratlar da katıldı. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç de toplantı çerçevesinde sunum yaparak, konuya ilişkin düşüncelerini aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, artan dünya nüfusu, tarım ve hayvancılıkta artan üretim, gelişen sanayi ve kentleşme ile iklim değişikliği gibi nedenlerle aralarında Türkiye'nin de yer aldığı coğrafyanın adım adım su kıtlığına doğru gittiğini söyledi. Bugün tedbir alınmadığı takdirde ilerleyen ay ve yıllarda susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalmanın kaçınılmaz olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Malumunuz üzere kuraklık, 4 aşamadan oluşuyor. Meteorolojik kuraklık, hidrolojik kuraklık, tarımsal kuraklık ve ekonomik kuraklık. Bursa olarak şu anda meteorolojik kuraklık aşamasındayız ve aldığımız tedbirler ile hidrolojik kuraklığı ötelemeyi başarmış bulunuyoruz. Ancak kuraklığın devamı halinde, aşama aşama tüm riskleri yaşamak zorunda kalabiliriz" diye konuştu.

Kuraklığa 30 yıllık öteleme

Bursa'nın 10 yıllık nüfus artış hızı baz alındığında 2050'ye doğru şehrin 5 milyon kişiye ulaşmasını beklediklerini kaydeden Başkan Aktaş, "Bugün 3 milyonun üzerinde nüfusu bulunan Bursa'mız için BUSKİ marifetiyle ürettiğimiz çözümler ile susuzluğu öteleyerek, Bursalı hemşerilerimizin mağdur olmasını önledik. Şu anda barajlarımızdaki su miktarı ortalaması yüzde 14 olup, hiç yağış almadan 72 günlük su stoğumuz bulunmaktadır. Ayrıca isale hattı projesine start verdiğimiz ve 2023 yılında Çınarcık Barajı'ndan aktararak Bursa ile buluşturacağımız su miktarı, mevcut iki barajımızın toplam kapasitesinin 2 katına denk gelmekte olup yaklaşık 30 yıl boyunca susuzluk tehdidini kentimizden uzak tutmayı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Ortak akılla doğru çözüm

Çalıştayın bugünün problemlerinden çok yarının ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlendiğini belirten Başkan Aktaş, bu konuda sürdürülebilir kent politikasını STK'lar ve yetkililerle hep birlikte oluşturmak istediklerini kaydetti. Başkan Aktaş, "Bu toplantı kentin kaderini, çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren son derece önemli bir çalışmanın ilk adımıdır. Bildiğiniz üzere suyun toprakla buluşmasını önleyen beton binalardan asfalta, tarımsal faaliyetlerin su havzaları ve rezervlerine göre planlanmasına, anaokulundaki çocuklarımızdan başlayarak herkese su bilincinin aşılanmasına kadar geniş bir perspektifte konuyu ele alarak çözüm yollarını üretmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Sivil Toplum Kuruluşları, Büyükşehir Belediyesi, Çınarcık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çınarcık'ın suyu 2023'te Bursa'da - Son Dakika


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