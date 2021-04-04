Çınarcık'ın suyu bir adım daha yaklaştı - Son Dakika

Çınarcık'ın suyu bir adım daha yaklaştı

04.04.2021 13:50

Çınarcık'ın suyu bir adım daha yaklaştı Bursa'nın 2050 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamaması için Çınarcık Barajı suyunun Bursa'ya getirilmesi için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, dev projede bir adım daha ilerledi.

Çınarcık'ın suyu bir adım daha yaklaştı

BURSA - Bursa'nın 2050 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamaması için Çınarcık Barajı suyunun Bursa'ya getirilmesi için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, dev projede bir adım daha ilerledi. Toplam 96 kilometrelik isale hattı ile 4 adet içme suyu deposunu kapsayan projeler Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilirken, arıtma tesisi ile ilgili projenin de yıl sonuna kadar hazırlanması planlanıyor.

Bursa'da özellikle 2019 yılından beri yaşanan ve şiddetini sürekli artıran kuraklığa rağmen aldığı tedbirlerle abonelerini bir gün bile susuz bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın içme suyunu sağlayan Doğancı ve Nilüfer Barajlarına şimdi de Çınarcık Barajı'nı dahil etmeye hazırlanıyor. Çınarcık Barajı suyunun Bursa'ya getirilmesi için bir süredir yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü ile yapılan yakın işbirliği sayesinde dev projede önemli bir mesafe kat etti. Çınarcık Barajı suyunun Bursa'ya getirilmesi için DSİ tarafından hazırlatılan 96 kilometrelik ana isale hattı ve 4 adet içme suyu deposunu kapsayan projeler Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi. Çalışmaları devam eden günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi ile ilgili projelerin de yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Bursa'ya hayat verecek

Bursa'ya 2050 yılına kadar susuzluk sorunu yaşatmayacak çalışmanın tamamlanan projeleri DSİ 1. Bölge Müdürü Yüksel Tazegül ve projeleri hazırlayan yüklenici firmanın temsilcileri tarafından BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu arada gelinen süreçle ilgili olarak BUSKİ'de düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DSİ 1. Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, DSİ ve BUSKİ bürokratları ile projeleri hazırlayan yüklenici firmanı temsilcileri katıldı. Toplantıda Çınarcık Barajı suyunun Bursa'ya en hızlı şekilde getirilmesi için projede hangi etaplara öncelik verileceği ve finansman modelleri gibi konular ele alandı.

İhale hazırlığı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projelerin teslim edilmesi ile birlikte artık uygulama ihalesi hazırlıklarına başlayabileceklerini belirterek, Çınarcık Barajı içme suyu projesinin tamamlandığında 2050 yılına kadar Bursa'nın içme suyu sorunu yaşamayacağını söyledi. Başkan Aktaş, projenin 300.000 m3/gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi, 96 km ana isale hattı, toplamda 26.000 m3 hacimli 4 adet içme suyu depoları ve sanat yapılarını içerdiğini kaydetti. Çınarcık'tan yılda 145 milyon metreküp ham suyun alınarak Kayapa bölgesinde yapılacak arıtma tesisinde arıtılacağını ifade eden Başkan Aktaş, "Buradan gelecek olan içme suyu öncelikle Mudanya ilçe merkezi ve bağlı mahalleleri başta olmak üzere, Karacabey ilçesine bağlı 17 mahalle ve şehrin batı kesimi ile yeni oluşturulan imar bölgelerini besleyecek. Yapılacak ana isale hattı bağlantılarıyla Doğancı barajı ile hem entegre hem de alternatifli olarak çalışacak. Mevcut durumda Çağrışan pompa istasyonundan terfili sistem ile beslenmekte olan Mudanya ilçesi, Çınarcık Barajının devreye alınmasıyla cazibeli olarak besleneceğinden ciddi bir enerji tasarrufu sağlanacak. Ayrıca son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık olayları sebebiyle Doğancı Barajının yetersiz kaldığı zamanlarda şehrin muhtelif bölgelerinde açılan yeraltı kuyuları devreye alınıyordu. Yine Çınarcık Barajı ile yeraltı kuyularının kullanımı minimum seviyeye ineceğinden hem enerji tasarrufu hem de yerleşim yerlerine sürekli kesintisiz içme suyu sağlanmasını planlıyoruz. Sürece katkı veren DSİ Bölge Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çınarcık'ın suyu bir adım daha yaklaştı
Çınarcık'ın suyu bir adım daha yaklaştı
Çınarcık'ın suyu bir adım daha yaklaştı
Çınarcık'ın suyu bir adım daha yaklaştı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Çınarcık, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çınarcık'ın suyu bir adım daha yaklaştı - Son Dakika


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