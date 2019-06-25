Çınarcık Jandarma komutanı ilçeye veda etti

Diyabakır'a tayini çıkan Yalova'nın Çınarcık İlçe Jandarma Komutanı Enis Kurt için veda yemeği düzenlendi.

Diyabakır'a tayini çıkan Yalova'nın Çınarcık İlçe Jandarma Komutanı Enis Kurt için veda yemeği düzenlendi.



Yaklaşık 5 yıldır Yalova'nın Çınarcık ilçesinde görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Enis Kurt Diyarbakır'ın Dicle ilçesine tayin oldu. Komutan için ilçede bir veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, kurum müdürleri ve muhtarlar da katıldı. Görevi boyunca etkin çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmalarda destek veren ve gayret gösteren ilçe yöneticilerine teşekkür eden İlçe Jandarma Komutanı Enis Kurt, özverili çalışmaları Diyarbakır'da da sürdüreceğini dile getirdi.



İlçe halkının da yoğun ilgi gösterdiği yemekte Çınarcıklılara veda eden Kurt, "Vatanımızın güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru için gece-gündüz demeden var gücümüzle Çınarcık'ımız için çalıştık. Bizlere verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olduk. Halkımızın sorunlarına dinleyip, yerinde müdahale ettik. Bu süre zarfında bizlere her zaman destek olan İlçe yöneticilerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı kararlılıkla görevimizi Diyarbakır'da da sürdüreceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, ilçede yaptığı başarılı çalışmaları nedeniyle İlçe Jandarma Komutanı Enis Kurt'a plaket takdim etti. Oldukça duygusal geçen etkinlikte son olarak hatıra fotoğrafı çekildi. - YALOVA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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