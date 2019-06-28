Son Dakika Haberleri: Çınarcık Kent Konseyi seçimleri yapıldı
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Çınarcık Kent Konseyi seçimleri yapıldı

1 saat önce

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Kent Konseyi başkanlığına Tuncay Okatan seçildi.

Çınarcık Kent Konseyi seçimleri yapıldı, System.String[]
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Kent Konseyi başkanlığına Tuncay Okatan seçildi.

Belediye meclisi salonunda yapılan genel kurula Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Emniyet Müdürü Ragıp Tunç, mülki ve idari amirler ile ilçede bulunan kurum, kuruluş ve STK'ların temsilcileri katıldı. Açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer kentlerin gelişimi, değişim ve dönüşümü noktasında kent konseylerine büyük görev ve sorumluluk düştüğünü söyledi.

Numan Soyer'in konuşmasının ardından yapılan seçimler sonucunda Tuncay Okatan Çınarcık Kent Konseyi Başkanı olarak seçildi. Tekrar seçilen Tuncay Okatan ise seçim sonrasında üyelere teşekkür ederek, kendisine bir kez daha tevdi edilen görevi en iyi şekilde yapmak için elinden gelen gayreti göstereceğini dile getirdi. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:52 Kaynak: İHA
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