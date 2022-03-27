Çınarcık'ta apartman dairesi küle döndü - Son Dakika
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Çınarcık'ta apartman dairesi küle döndü

27.03.2022 18:03
Çınarcık'ta apartman dairesi küle döndü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen yangında küle dönen apartman dairesi kullanılmaz hale geldi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen yangında küle dönen apartman dairesi kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Karpuzdere Mahallesi Teşvikiye Sitesi'ndeki 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Kısa sürede tüm daireye saran alevlere Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangında yaralanan bir apartman sakini Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 itfaiye eri ve 2 apartman sakini de dumandan etkilendi. Ekipler yangın başka dairelere sıçramadan kontrol altına alabildi. İtfaiye alevleri söndürüldükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sırasında apartmandan 18 kişi, 1 kedi ve 1 köpeğin de tahliye edildi. Daireyi kullanılmaz duruma getiren yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Çınarcık'ta apartman dairesi küle döndü
Çınarcık'ta apartman dairesi küle döndü
Çınarcık'ta apartman dairesi küle döndü
Çınarcık'ta apartman dairesi küle döndü
Çınarcık'ta apartman dairesi küle döndü
Çınarcık'ta apartman dairesi küle döndü

YORUMLAR
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Çınarcık, İtfaiye, Yangın, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çınarcık'ta apartman dairesi küle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çınarcık'ta apartman dairesi küle döndü - Son Dakika
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