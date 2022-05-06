Çınarcık'ta jandarmadan trafik denetimleri - Son Dakika
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Çınarcık'ta jandarmadan trafik denetimleri

06.05.2022 16:59
Çınarcık'ta jandarmadan trafik denetimleri

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çınarcık ilçesinde bayramda başlayan trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çınarcık ilçesinde bayramda başlayan trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ramazan Bayramı'nda trafik güvenliği için denetimlerini sıklaştıran jandarma, vatandaşlara seker ve kolonya ikram ederken trafik kuralları konusunda da uyarılarda bulunuyor. Arife günü itibariyle başlayan denetimlerin 9 mayıs pazartesi gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

Dronlu denetimlerde emniyet kemeri, hız, cep telefonu kullanımı gibi kontroller yapılıyor. Ekipler ayrıca yaya geçitlerinde de uygulamalar gerçekleştiriyor. - YALOVA

Çınarcık'ta jandarmadan trafik denetimleri
Çınarcık'ta jandarmadan trafik denetimleri
Çınarcık'ta jandarmadan trafik denetimleri

YORUMLAR
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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Çınarcık, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çınarcık'ta jandarmadan trafik denetimleri - Son Dakika


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