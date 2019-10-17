Çınarcık'ta kaçak tütün operasyonu
41 dakika önce
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:28 Kaynak: AA
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta, 130 kavanozda 100 kilogram ağırlığında çeşitli aromalarda, bandrolsüz nargile tütünü bulundu.
Araçtaki şüpheliler E.S. ve Ş.E. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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