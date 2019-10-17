Son Dakika Haberleri: Çınarcık'ta kaçak tütün operasyonu
Son Dakika Güncel Çınarcık'ta kaçak tütün operasyonu

Çınarcık'ta kaçak tütün operasyonu

41 dakika önce

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Çınarcık'ta kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta, 130 kavanozda 100 kilogram ağırlığında çeşitli aromalarda, bandrolsüz nargile tütünü bulundu.

Araçtaki şüpheliler E.S. ve Ş.E. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Çınarcık, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Yeni Milli Piyango modeliyle hasılat 3 katına çıkacak
Trump, Türkiye ile ilgili skandal yayına imza atan kanalın muhabirini yerin dibine soktu ABD'li albay, terör örgütü YPG beğenisini tepki üzerine kaldırdı MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın kimdir?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 10:10:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çınarcık'ta kaçak tütün operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]