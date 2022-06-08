Çınarcık Belediyesi personelleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, Marmara Denizi 'ne kıyısı olan ilçe sahilinde temizlik yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Çınarcık'ta kıyı temizliği etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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