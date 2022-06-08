Çınarcık'ta kıyı temizliği etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Çınarcık'ta kıyı temizliği etkinliği düzenlendi

08.06.2022 16:12
Çınarcık'ta kıyı temizliği etkinliği düzenlendi

Marmara Belediyeler Birliğince denizin tüm kıyı yerleşimlerinde organize edilen çalışma kapsamında Yalova'nın Çınarcık ilçesi sahilinde temizlik yapıldı.

Marmara Belediyeler Birliğince denizin tüm kıyı yerleşimlerinde organize edilen çalışma kapsamında Yalova'nın Çınarcık ilçesi sahilinde temizlik yapıldı.

Çınarcık Belediyesi personelleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçe sahilinde temizlik yapıldı.

Etkinlik sonunda Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, sahil temizliğine katılan öğrencilere dondurma ikramında bulundu.

Etkinliğe, Çınarcık Belediye Başkan Yardımcısı Murat Savaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Günay, belediye personelleri ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

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