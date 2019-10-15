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Çınarcık'ta uyuşturucu operasyonları

1 saat önce

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Çınarcık'ta uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 10 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 operasyon gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlıdan N.B. hakkında "uyuşturucu imalatı ve satışı yapmak", E.Y. ve F.C. hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Operasyonlarda, satışa hazır 9 poşette 17 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), jelatine sarılmış bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Çınarcık, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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