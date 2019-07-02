Çınarcık'ta uyuşturucu operasyonu
41 dakika önce
Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çınarcık
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:15 Kaynak: AA
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri Teşvikiye
beldesinde yasa dışı kenevir ektiği öne sürülen şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, zanlı Y.B'nin ev ve eklentileri ile bahçesinde yapılan aramalarda 600 kök kenevir bitkisi ile 40 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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