Çınarcık'ta Yaralı Bulunan Atmaca Tedavi Edildi
1 saat önce
Çınarcık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından bulunan yaralı atmaca Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi.
Çınarcık Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şefliği tarafından bulunan yaralı atmaca Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi.
Alınan bilgiye göre, Çınarcık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından doğada yaralı bir atmaca bulundu.
Ekipler, bulunan atmacayı Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilmek üzere zabıta amirliğine bıraktı.
Daha sonra Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürülen atmaca, veteriner hekim Nesrin Fakirullahoğlu tarafından tedavi edildi.
Sağlığına kavuşana kadar rehabilitasyon merkezinde kalacak atmacanın iyileşince doğal ortamına bırakılacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:16 Kaynak: AA
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