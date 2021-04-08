Çınarlı Caddesi'ne sıcak asfalt çalışması - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri altyapı çalışmaları nedeniyle zaman içinde deforme olan Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde Çınarlı Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmasına başladı. Fen İşleri ekiplerinin Çınarlı Caddesi'ndeki asfaltlama çalışmalarının yaklaşık 15 gün sürmesi planlanıyor. Çalışma kapsamında gidiş dönüş 2 kilometre uzunluğundaki caddeye 3 bin 500 ton sıcak asfalt serimi planlanıyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi alt yapı çalışmaları nedeniyle zaman içinde deforme olan Muratpaşa İlçesi Çınarlı Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması yapıyor.

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