Çınarlı öğrenci bilek güreşinde birinci oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Çınarlı öğrenci bilek güreşinde birinci oldu - Son Dakika Spor

Çınarlı öğrenci bilek güreşinde birinci oldu

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde eğitim gören Yusuf Dağ, kentte düzenlenen yıldız erkekler bilek güreşi şampiyonasında 55 kiloda birinci oldu.

Çınarlı öğrenci bilek güreşinde birinci oldu, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde eğitim gören Yusuf Dağ, kentte düzenlenen yıldız erkekler bilek güreşi şampiyonasında 55 kiloda birinci oldu.


Diyarbakır Şehit Eren Şahin Eronat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen şampiyonaya 80 öğrenci katıldı. Şampiyonaya Çınar Mollapolat İlköğretim Okulundan katılan Yusuf Dağ 55 kiloda sağ ve sol elde birinci oldu. Dağ'ın beden eğitimi öğretmeni Yusuf Tekdemir, okulda çocukları spora teşvik ettiğini söyledi. Tekdemir, "Çocuklarımız eğitimde başarılı. Eğitimde başarılı olan çocuklar zaten sporda da başarılı olabiliyor. Sporu çok seviyorlar. Yusuf Dağ, bilek güreşinde birinci oldu. Okuldaki tüm öğrencileri spora kazandırmaya çalışıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:53 Kaynak: İHA
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