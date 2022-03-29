Cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı; Serap'ı kendisinden 2 yıl sonra ölen eşi öldürmüş - Son Dakika
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Cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı; Serap'ı kendisinden 2 yıl sonra ölen eşi öldürmüş

29.03.2022 17:06
Cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı; Serap'ı kendisinden 2 yıl sonra ölen eşi öldürmüş

NİĞDE'de, 16 yıl önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu, o dönem 24 yaşında olan Serap Başer'i, 2 yıl sonra trafik kazasında ölen eşi Ali Başer'in (34) öldürdüğü ortaya çıktı.

NİĞDE'de, 16 yıl önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu, o dönem 24 yaşında olan Serap Başer'i, 2 yıl sonra trafik kazasında ölen eşi Ali Başer'in (34) öldürdüğü ortaya çıktı. Serap Başer'in kemikleri, eşinin tarlasında, 130 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.

Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde yaşayan, 2 çocuk annesi Serap Başer'in ailesi, 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarında bulundu. Bir süre çalışma yürüten jandarma ekipleri, Başer'den ize rastlayamadı. Başer'in kaybolduğu tarihten 2 yıl sonra da eşi Ali Başer de trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kayıp dosyasını yeniden değerlendiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli bilgilere ulaşınca Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda soruşturmayı derinleştirdi. Çiftin çevresindeki herkesi çapraz sorguya alan jandarma dedektifleri, olay günü Serap Başer'in tartıştığı eşi Ali Başer tarafından öldürüldüğünü, cesedin parçalara ayrılıp, gübre torbalarıyla Leşkırı mevkisindeki tarlasına taşındığını belirledi. Tarlada inceleme yapan ekipler, 130 metre derinliğinde su kuyusu olduğunu tespit etti. İl Özel İdaresi'nden temin edilen sondaj makineleriyle 20 günlük çalışmanın ardından kuyuda 170 kemik parçası ve saç bulundu. Kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.


Cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı; Serap'ı kendisinden 2 yıl sonra ölen eşi öldürmüş
Cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı; Serap'ı kendisinden 2 yıl sonra ölen eşi öldürmüş
Cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı; Serap'ı kendisinden 2 yıl sonra ölen eşi öldürmüş
Cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı; Serap'ı kendisinden 2 yıl sonra ölen eşi öldürmüş
Cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı; Serap'ı kendisinden 2 yıl sonra ölen eşi öldürmüş
Cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı; Serap'ı kendisinden 2 yıl sonra ölen eşi öldürmüş
Cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı; Serap'ı kendisinden 2 yıl sonra ölen eşi öldürmüş
Cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı; Serap'ı kendisinden 2 yıl sonra ölen eşi öldürmüş
Cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı; Serap'ı kendisinden 2 yıl sonra ölen eşi öldürmüş
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16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kadının kemikleri bulundu 16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kadının kemikleri bulundu Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun düşürülen debisinde aranıyor Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun düşürülen debisinde aranıyor

Altunhisar, Jandarma, Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı; Serap'ı kendisinden 2 yıl sonra ölen eşi öldürmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı; Serap'ı kendisinden 2 yıl sonra ölen eşi öldürmüş - Son Dakika
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