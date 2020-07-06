Cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı, otomobilde diri diri yaktıkları ortaya çıktı - Son Dakika

Cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı, otomobilde diri diri yaktıkları ortaya çıktı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 2002 yılında kayıp olarak bildirilen, 2009 yılında ise hakkında gaiplik kararı verilen Mustafa Yılmaz'ın (39) öldürüldüğü ortaya çıktı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 2002 yılında kayıp olarak bildirilen, 2009 yılında ise hakkında gaiplik kararı verilen Mustafa Yılmaz'ın (39) öldürüldüğü ortaya çıktı. Mustafa Yılmaz'a işkence yapıp, otomobilinde diri diri yakarak öldürdüğü öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Körfez ilçesinde yaşayan Mustafa Yılmaz'ın ailesi, 30 Ağustos 2002 tarihinde Yılmaz'ın kendisine ait otomobille birlikte kayıp olduğu yönünde polise başvurdu. O dönem yapılan soruşturmada Yılmaz bulunamadı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, hakkında 2009 yılında gaiplik kararı çıkarılan Mustafa Yılmaz'ın dosyasını yeniden inceledi. Dosyadaki ifadelerin çelişkili olduğunu değerlendiren ekipler, Mustafa Yılmaz'ın öldürülmüş olabileceği üzerinde durdu.

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Dosyayı ve şüphelileri yeniden mercek altına alan ekipler, olay tarihinde M.S. isimli kadının çelik konstrüksiyon işi yapan patronu Mustafa Yılmaz ile birlikte kaçtığını, daha sonra M.S.'nin eşi B.B.'nin, Konya'ya giderek eşinin babası S.S., amcası A.S. ve amcasının oğlu R.S. ile görüştüğü ve hep birlikte M.S.'yi aramak için Kocaeli'ye geldiklerini belirledi. Ailenin, Kocaeli'de İ.K., O.K., N.T., E.A. ve C.D. isimli kişilerle anlaştığı tespit edildi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, aile üyelerinin Mustafa Yılmaz'ı otomobiliyle birlikte o tarihte dağlık arazi olan Körfez ilçesi İlimtepe bölgesine götürdüğünü ve burada bir süre işkence yaptıktan sonra bağlayıp, otomobilinde diri diri yakarak uçurumdan attıklarını tespit etti.

Aile üyelerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, 4 Temmuz günü Kocaeli, Konya ve Karabük'te eş zamanlı operasyon düzenleyerek S.S., A.S., R.S., İ.K., O.K., N.T., B.B., E.A., M.S. ve C.D.'yi gözaltına aldı. Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, polise verdikleri ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelilerin belirttiği dağlık arazide arama çalışması başlattı. Araziyi tarayan ekipler, bazı otomobil parçalarına ulaşsa da henüz Mustafa Yılmaz'ın cesedine dair bir bulguya rastlanmadı. Polis ekiplerinin arazideki aramaları devam ediyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, 'Canavarca hisle ve tasarlayarak adam öldürmek', 'İşkence yapmak ve delilleri karartmak' suçlamalarıyla Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden S.S.'nin yaşlılığından ötürü yürüteç yardımıyla yürüyebildiği görüldü. Şüphelilerin nakli için getirilen otobüse binemeyen S.S., ayrı bir araç ile adliyeye götürüldü.


Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı, otomobilde diri diri yaktıkları ortaya çıktı - Son Dakika
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