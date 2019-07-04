Son Dakika Haberleri: Cinayet anı güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Haber

Cinayet anı güvenlik kamerasında

1 saat önce

Tekirdağ'da sokakta eşinin amcası tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi, kurşunların isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cinayet anı güvenlik kamerasında, System.String[]
Tekirdağ'da sokakta eşinin amcası tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi, kurşunların isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Alperen Kahraman (19), eşi ve 2 aylık bebekleriyle alışveriş yapmak üzere evden çıktı.
Omurtak Caddesi'ndeki mağazanın önüne geldikleri sırada yanlarına yaklaşan eşinin amcası Durmuş S, tabancayla Kahraman'a ateş etti.
Başından ve karnından yaralanan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti, yoldan geçen 2 kişi kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.
Eşi gözlerinin önünde vurulan kadın sinir krizi geçirdi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye, Kahraman'ın cesedi de incelenme sonrası morga kaldırıldı.
Saldırının ardından kaçan Durmuş S. yakalandı.
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve Çorlu Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, olay yerine gelerek bilgi aldı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çiftin bebek arabasıyla mağazanın önüne gelmesi, zanlının yanlarına yaklaşarak çantasından tabancasını çıkarması ve Kahraman'a ateş edip kaçması, olayın ardından çevredekilerin toplanması yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:12 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki Kızının ölüm tuzağından sağ çıkan baba konuştu: Silah tutukluk yaptı, hayatım kurtuldu Karısının amcası tarafından sokak ortasında öldürüldü Son dakika! Türkiye'den, BM Cenevre Ofisi'ne ve İsviçre'ye PKK notası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 13:58:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinayet anı güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]