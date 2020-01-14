Cinayet anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Cinayet anı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Termineli'nde yaşanan bir kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybeden Vahit Ayrım'ın bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Termineli'nde yaşanan bir kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybeden Vahit Ayrım'ın bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Eskişehir'de geçtiğimiz kasım ayında yaşanan cinayet güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaşanan tartışma sonrasında cinayet sanığının elindeki bıçağı savurduğu ilk darbe Vahit Ayrım'ın göğsüne isabet ediyor. Ardından yaralanan Vahit Ayrım, göğsünü tutarak kavganın ortasından çekiliyor. Bu sırada Ahmet Ö.'nün bir üniversite öğrencisini ayağından yaralaması da gene kameralara yansıyor. Ayrım'ın yaralandığını gören otogar çalışanlarının yardıma koştuğu görülürken, şüpheli de polis ekipleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alınıyor. Gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin getirmiş olduğu sedyeye yaralı Vahit Ayrım'ın kendisinin bindiği görülüyor.


Eskişehir'de 18 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen olayda, üniversite öğrencileri Özgür D. (20) ve Yılmaz A. (20) ile otobüs firmasının görevlisi Ahmet Ö. (29) arasında "Sistem üzerinden bilet parasının iade edilmesi" meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö., elindeki bıçakla Özgür D. ile Yılmaz A.'ya savurmuş, bu sırada kavgayı ayırmak isteyen bir başka otobüs firması görevlisi Vahit Ayrım (64) göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan Ayrım, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında Ahmet Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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