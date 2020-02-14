Cinayet anı saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cinayet anı saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika

Cinayet anı saniye saniye kameralara yansıdı

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kişinin, çalıştığı hastanede yeğeni tarafından tabancayla vurulma anı kameralara yansıdı.

Cinayet anı saniye saniye kameralara yansıdı, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kişinin, çalıştığı hastanede yeğeni tarafından tabancayla vurulma anı kameralara yansıdı.

İlçenin Karabağ köyünde yaşayan ve amcası Mehmet D'yi, çalıştığı Kağızman Devlet Hastanesi koridorunda silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan 17 yaşındaki yeğeni A.D'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kağızman Adliyesine sevk edilen A.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, A.D'nin, amcası Mehmet D'yi tabancayla vurarak öldürme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, hastane girişindeki koridorda beklediği görülen A.D'nin, hastaneye gelen Mehmet D'yi, arkasından yaklaşıp başına ateş açarak yere düşürdüğü yer aldı. Zanlının, amcasının ölüp ölmediğini kontrol etmesi de kameralara yansıdı.

Zanlının olayın ardından ise Mehmet D'nin yanına kimseyi yaklaştırmayıp çağrılmasını istediği polislere teslim olduğu öğrenildi.

Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:34 Kaynak: AA
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