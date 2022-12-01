Sahte ilan cinayetinde şaşırtan ifade! Cinayet anını film çekimi sanmış - Son Dakika
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Sahte ilan cinayetinde şaşırtan ifade! Cinayet anını film çekimi sanmış

01.12.2022 19:34
Sahte ilan cinayetinde şaşırtan ifade! Cinayet anını film çekimi sanmış

Ankara'da sahte otomobil ilanı verip telefonda 390 bin liraya anlaştıkları Hüseyin Angı'yı ıssız yere götürerek öldüren tutuklu İbrahim Ay ve Recep Sarı ile tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davada mobilyacı Eyüp K., tanık olarak dinlendi. Duruşmada Eyüp K., yolda giderken olayı gördüğünü ancak film çekildiğini sandığı için polise ihbarda bulunmadığını ifade etti.

Şırnak'ta oturan 2 çocuk sahibi muhasebeci Hüseyin Angı, internette ilanını gördüğü satılık otomobili almak için mart ayında Ankara'ya geldi. Angı, irtibata geçtiği kişilerce götürüldüğü Gölbaşı ilçesinde av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Şüpheliler, Angı'nın cesedini üzerindeki cep telefonu ile cüzdanı aldıktan sonra Dikilitaş köyü mevkiinde sazlık alana attı.

MÜEBBET HAPİSLE YARGILANIYORLAR

Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan İbrahim Ay ve Recep Sarı hakkında 'suç delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için insan öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'birden fazla kişiyle yağma', 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından ise 39'ar yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz sanıklar Kemal Can Orhan, Metehan Taşbek, Nazif Yüksel ve Samet Ceylan hakkında da 'bilişim yoluyla dolandırıcılık' suçundan 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ANKARA'YA GİDECEĞİNİ ARKADAŞINA SÖYLEMİŞ

Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davanın bugünkü celsesine tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ceger K., Hüseyin Angı'nın çocukluk arkadaşı ve aile dostu olduğunu, olaydan birkaç gün önce Angı'nın kendisini arayarak 'İbrahim' isimli birinden araç aldığını ve Ankara'ya gideceğini söylediğini aktardı.

"HÜSEYİN 'ARKADAŞLAR NİYETİNİZ NEDİR?' DİYE BAĞIRIYORDU"

Olay günü saat 13.20'de maktulü aradığını ancak telefonu açmadığını, aradan bir süre geçtikten sonra telefonun açıldığını ancak cevap vermediğini anlatan Ceger K, "Telefon açılınca karşıdan yanıt gelmedi ancak Hüseyin 'Arkadaşlar niyetiniz nedir?' diye yanındakilere bağırıyordu. Bu sırada bağrışma sesleri geldi ve bir daha telefonu açmadı" diye konuştu.

CİNAYETİ MOBİLYACI GÖRMÜŞ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Eyüp K. ise mobilyacı olduğunu, olay günü müşterilerine mobilya götürmek için aracıyla Konya yolundan Gölbaşı'na bağlanan patika yolda seyrederken, beyaz aracın önünde 2 kişinin, yerde yatan kişiye silah doğrulttuğunu gördüğünü anlattı. Eyüp K., olayı görünce çok korktuğunu, mobilyayı teslim ettiği sırada gördüklerini müşterisine anlattığını söyledi.

"FİLM ÇEKİYORLAR ZANNETTİM"

Mahkeme başkanının "Neden emniyet birimlerini aramadın?" sorusuna Eyüp K., "Müşterimle konuştuğumuzda o bölgede bazen film seti kurulduğunu söyledi. Ben de film çekiyorlar zannettim" yanıtını verdi. Tanık beyanlarının ardından 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Sahte ilan cinayetinde şaşırtan ifade! Cinayet anını film çekimi sanmış - Son Dakika

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