Son Dakika Haberleri: Cinayet Azmettiricisi Olduğu İddia Edilen Adamın Oğlu Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Cinayet Azmettiricisi Olduğu İddia Edilen Adamın Oğlu Silahlı Saldırıda Öldürüldü

52 dakika önce

Denizli'de dün aracında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken cinayetin detayları da ortaya çıktı.

Cinayet Azmettiricisi Olduğu İddia Edilen Adamın Oğlu Silahlı Saldırıda Öldürüldü, System.String[]
Denizli'de dün aracında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken cinayetin detayları da ortaya çıktı. Vurulan şahsın geçen yıl öldürülen iş adamının azmettiricisi olduğu iddia edilen şahsın küçük oğlu Oğuzhan Karabağ olduğu ortaya çıktı.

Dün gece Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi 2598 sokak üzerinde meydana gelen olayda,

20 ABE 070 plakalı siyah renkli otomobil ile Oğuzhan Karabağ'ın kullandığı ve sokakta park halinde olan 20 ZH 333 plakalı otomobilin yanına yaklaşan 2 şahıs aracı tabanca ile yaylım ateşe tutarak olay yerinden kaçtı. Olayda vücudunu 14 kurşun isabet eden ve ambulansla hastaneye kaldırılan Karabağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kaçak şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan, saldırıda öldürülen Oğuzhan Karabağ'ın geçtiğimiz yıl Denizli'de iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Mehmet Yamer'in cinayeti azmettirici olarak tutuklanan H.K., küçük oğlu olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:49 Kaynak: İHA

Karabağ, Denizli, 3. Sayfa
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