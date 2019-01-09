Cinayet Büro ekipleri 2015 yılındaki cinayeti aydınlattı
2015'te öldürülen Şehriban Tokuştepe cinayeti aydınlatıldı
ANKARA - Banyosunda 2015 yılında ölü olarak bulunan ve oğlunun şüphelenmesi ile yapılan otopside boğularak öldürüldüğü tespit edilen Şehriban Tokuştepe'nin faili, Ankara
Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip sayesinde 2019 yılında yakalanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 15 Aralık
2015 tarihinde Şehriban Tokuştepe'nin, Karşıyaka
mahallesinde bulunan evinin banyosunda ölü bulunmasıyla başladı. Sağlık görevlilerinin olay yerine gelerek yaptığı incelemede, Tokuştepe'nin ölümünün normal olduğuna ilişkin rapor düzenledi. Aynı gün Tokuştepe, yakınları ve oğulları tarafından defnedildi. Sonrasında, annesinin ölümünden şüphelenen büyük oğlu Orhan Pala, üvey kardeşi Batuhan Çobancık ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'na başvurarak, mezarının açılıp yeniden otopsi yapılmasını talep etti. 2015 yılında yapılan otopside Tokuştepe'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Tokuştepe'nin cinayete kurban gittiği anlaşılınca Cinayet Büro Ekipleri'nin gerçekleştirdiği soruşturma 2019 yılına kadar sürdü.
Arkadaşının tavırlarında şüphelendi
Annesinden ayrı yaşayan Çobancık, Doğan Sevilgen isimli bir arkadaşının annesinin evine gelip gitmesinden ve olay günü evde bulunmasından şüphelendi. Sonrasında Sevilgen'in psikolojik sorunlar içerisinde bulunup ortak arkadaşlarından uyku hapı istemesi de, Çobancık'ın kafasındaki soru işaretlerini arttırdı. Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip ise yapılan soruşturma kapsamında şüpheli Sevilgen'i gözaltına aldı. Sevilgen'in olay günü iş yerinden habersiz bir şekilde çıkıp, Tokuştepe'nin evine çilingir ile girdiği ortaya çıktı. Sevilgen, Çobancık'a polis ekipleriyle kapının açıldığı yalanını söyledi. Ancak ihbar üzerine gelen polis ekipleri evin kapısının bir parmak genişliğinde açık olduğunu gördü.
Yalan dolu ifadeler
Öte yandan üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Sevilgen'in Emniyet'e verdiği ifadelerde söylediği yalanlar tek tek çürütüldü. Ankara Metrosunda temizlik görevlisi olarak çalışan Sevilgen'in, olay gününde Demetevler metrosuna ait kameralarda görüldüğü tespit edildi. Fakat Sevilgen, kameralardaki kişinin kendisine benzeyen başka biri olduğunu iddia etti. Sonrasında ifadesini değiştiren Sevilgen, net olmayan görüntülerdeki kişinin kendisi olup olmadığını bilmediğini beyan edince bir yalanı daha ortaya çıktı. Ancak kameralardaki kişinin Sevilgen olduğu anlaşıldı. Sevilgen son çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi.