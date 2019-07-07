Cinayet büro memuru, kazada öldü
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İZMİR'in Bornova ilçesinde, motosikletiyle kaza yapan polis memuru Adnan Keçeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:03 Kaynak: DHA
İZMİR'in Bornova
ilçesinde, motosikletiyle kaza yapan polis memuru Adnan Keçeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kars Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Adnan Keçeli, geçen perşembe günü motosikletiyle kaza yaptı. Keçeli, ambulansla Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan evli ve iki çocuk babası Keçeli, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
- İzmir
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