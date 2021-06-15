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Cinayet canlı yayında aydınlatıldı - Son Dakika

Cinayet canlı yayında aydınlatıldı

15.06.2021 15:32
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Günlerdir kayıp olarak aranan 50 yaşındaki B. A., arkadaşının halı fabrikasında ölü bulundu.

Günlerdir kayıp olarak aranan 50 yaşındaki B. A., arkadaşının halı fabrikasında ölü bulundu. Cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, talihsiz adamın sağ bulunacağını umut eden ailesi ise acı haberle yıkıldı.

İddiaya göre, Giresun'da ailesiyle birlikte yaşayan 50 yaşındaki B. A., araba almak için geldiği İstanbul'dan 28 Mayıs tarihinde kayıplara karıştı. Arama çalışmalarına rağmen günlerce haber alınamayan B.A.'nın yakınları, kayıp adamı bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu. B.A, 28 Mayıs'ta son görüştüğü arkadaşı N. Ü.'nün halı fabrikasındaki kuyuda ölü bulundu. Cinayetle ilgili N. Ü.'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınırken, talihsiz adamın sağ bulunacağını umut eden ailesi ise acı haberle yıkıldı.

ARKADAŞININ ATTIĞI MESAJ ŞÜPHE UYANDIRDI

Canlı yayına katılan endişeli aile, kaybolduğu gün arkadaşı N. Ü.'nün aracıyla araba bakmaya gittiğini söylediği bir çocuk babası B. A.'nın, en son yine arkadaşı N. Ü. ile görüştüğünü ifade etti. İkili arasında para meselesi de olduğu öğrenilirken, N. Ü'nün kayıp arkadaşının kızına attığı, "Babanın intihara meyli vardı, annenle arası bozuktu. Damadına kızgındı. Zaten ilaç kullanıyordu. İntihar etmiş olabilir" şeklindeki mesajı ise araştırmacı gazeteci Müge Anlı'da şüphe uyandırdı.

KAYBIYLA İLGİSİ OLMADIĞINI SAVUNMUŞTU

Kayıp arkadaşı için hedef şaşırtan açıklamaları ve olaydan sonraki tavırları nedeniyle Müge Anlı'nın işaret ettiği N. Ü. ise canlı yayına katılarak 50 yaşındaki B. A.'nın kaybıyla ilgisi olmadığını savundu. Bir çocuk babası B. A. ile uzun yıllara dayanan bir arkadaşlıkları olduğunu söyleyen N.Ü, olay günü halı fabrikasından ayrılan kayıp adamı bir daha görmediğini iddia etti.

FABRİKADAKİ KUYUDA ÖLÜ BULUNDU

Program sürerken düğmeye basan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabaha karşı B. A'nın son olarak gittiği halı fabrikasına operasyon düzenledi. Fabrika ve çevresinde arama çalışmaları yapan ekipler, dikkatlerini çeken kuyuya yöneldi. Hilti ile betonu delen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyunun kapağını açtıklarında B. A'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Öldürüldükten sonra kuyuya atıldığı tespit edilen B.A.'nın üzerine daha sonra beton döküldüğü belirlendi. Edinilen bilgiye göre halı fabrikası olduğu için kuyuda kimyasal bulunuyordu.

CİNAYETLE İLGİLİ DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

19 gündür kayıp olan B. A'nın ölü olarak bulunmasıyla operasyonun ikinci aşamasına geçen ekipler, fabrikanın güvenlik müdürü olduğu bilinen ve yayına da katılan N.Ü.'yü gözaltına aldı. Cinayetle ilgili N. Ü. Dışında yanında çalışan Mustafa Kemal Alkan ve Ramazan Özdemir ile Ertuğrul İleri de gözaltına alındı. Sabah saatlerinde yaşanan hareketli dakikaların ardından gözaltındaki dört zanlının İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.

KIZI ACI HABER KARŞISINDA YIKILDI

Öte yandan günlerdir ulaşamadığı babasına sağ kavuşabilme umuduyla bekleyen A. A., duyduğu acı haber karşısında gözyaşlarına boğuldu. Genç kız, "Ben resmine bakmaya kıyamıyordum. Nasıl canına kıydınız da attınız oraya" dedi.

MÜGE ANLI'YI DA ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ

Öte yandan yayına bağlanan bir izleyici de kardeşi A. K.'nın 2007 yılında bahsi geçen N. Ü.'nün halı fabrikasına girdikten sonra kaybolduğunu söyleyerek herkesi şaşkına çevirmişti. Tüm yaşananların ardından N. Ü., araştırmacı gazeteci Müge Anlı'yı da ölümle tehdit etmişti.

-İHA-

Cinayet canlı yayında aydınlatıldı

Müge Anlı, İstanbul, Giresun, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cinayet canlı yayında aydınlatıldı - Son Dakika


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