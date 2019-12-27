Cinayet davasında 25 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Cinayet davasında 25 yıl hapis cezası

6 saat önce

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde İbrahim Erdoğan'ı av tüfeği ile öldüren ve tutuklu olarak yargılanan İlyas Duruel, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayet davasında 25 yıl hapis cezası, System.String[]

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde İbrahim Erdoğan'ı av tüfeği ile öldüren ve tutuklu olarak yargılanan İlyas Duruel, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu olarak yargılanan İlyas Duruel, tutuksuz olarak yargılanan oğlu Caner Duruel ve avukatlar katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan sanık, İlyas Duruel, "Suçsuzum. Uzun süredir neden tutuklu olduğumu anlamadım. Mağdurum. Maktulle aramda husumet bile yoktu" ifadelerini kullanarak beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, İlyas Duruel'i 25 yıl hapis ile cezalandırırken, oğlu Caner Duru'in ise beraatine karar verildi.


Olay


Alınan bilgilere göre olay, 8 Aralık 2017 tarihinde Seyitgazi ilçesi Salihler Mahallesi Özcanlar mevkiindeki piknik alanında meydana geldi. Hayvan hayvancılıkla uğraşan İbrahim Erdoğan'ın piknik alanında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü ve 25 bin lira parasının alındığı belirlendi. Maktulün cesedi, park halindeki 26 LE 966 plakalı kamyonetinin yakınında bulundu. Erdoğan'ın katil zanlısı oldukları anlaşılan İlyas Duruel ile oğlu Caner Duruel, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla Kütahya'da bulunan evlerinde yakalandı. Gözaltına alınan İlyas-Caner Duruel'i kaldıkları evde; 1 av tüfeği, 6 sahte araç plakası, 2 sahte kimlik ile evlerinin önünde de çalıntı bir otomobil ele geçirildi. Haklarında dava açılan sanıklar hakkında bugün karar verildi. - ESKİŞEHİR

İbrahim Erdoğan, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:11 Kaynak: İHA
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