Cinayet davasında mahkeme salonu karıştı

BURSA - Bursa'da cinayet davasının görüldüğü sırada ölenin yakınları sanığa saldırdı. Hayatını kaybedenin yakınları duruşma salonuna girmeye çalışırken, polis güçlükle ortalığı sakinleştirdi.

Geçen temmuz ayında Yıldırım'a bağlı Esenevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kafede oturan Ömer D. ile arkadaşı Sinan Ö. arasında tartışma çıktı. Sinan Ö. arkadaşı Ömer D.'ye kafa atmasının ardından belindeki silahla Sinan Ö.'ye doğru ateş eden şüpheli arkadaşını karın başlığından yaraladı. Silahından çıkan boş kovanı çöp kutusuna atan şüpheli olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Sinan Ö. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sanık, Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Geniş güvenlik önlemi altında başlayan davada sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Mahkemede ifade veren Ömer D., kendisiyle uzun zamandır arkadaş olduklarını, Sinan Ö.'nün alacaklısı olduğu bir şahısla ilgili kendisinden yardım istediğini fakat bu işe karışmak istemediği için tartıştıklarını söyledi. Sinan'ın kendisine kafa atmasıyla kendi kaybettiğini anlatan sanık, belindeki silahı ateşlediğini söyledi.

Bu sırada hayatını kaybedenlerin yakınlarından Hatice Ö.'nün ifade verdiği sırada, mahkeme salonu karıştı. Salon içerisinde bulunan iki kişi, biranlık dalgınlıktan faydalanarak sanığa saldırdı. Bunun üzerine polis ekipleri, müdahale ederken, sanık salondan çıkartıldı. Bu sırada salon dışında bulunan Sinan Ö.'nün yakınları ise mahkeme salonuna girmeye çalıştı. Duruşma salonunun kapısında barikat kuran polis ekipleri, dışarıdan içeriye girmek isteyenleri engelleyerek biber gazı kullandı. Yarım saatlik atışma ve itişmenin ardından müşteki tarafı dışarıya çıkartıldı. Mahkeme heyeti ve duruşmayı takip eden basın mensupları ise salonda mahsur kaldı.