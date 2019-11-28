Son Dakika Haberleri: Cinayet davasının görüldüğü mahkeme salonunda arbede
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Cinayet davasının görüldüğü mahkeme salonunda arbede

6 saat önce

BURSA'da tartıştığı arkadaşı Sinan Özkan'ı (32) öldürdüğü iddia edilen Ömer Dokuz'un (39) tutuklu yargılandığı davada, maktulün yakınları, sanığa saldırdı.

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BURSA'da tartıştığı arkadaşı Sinan Özkan'ı (32) öldürdüğü iddia edilen Ömer Dokuz'un (39) tutuklu yargılandığı davada, maktulün yakınları, sanığa saldırdı. Güvenlik güçleri, biber gazi ve copla müdahale ederek, arbedeyi sonlandırdı.

Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde Temmuz ayında, kafede oturan Ömer Dokuz ile arkadaşı Sinan Özkan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Dokuz, belinden çıkardığı tabanca ile Özkan'a ateş etti. Karnından yaralanan Sinan Özkan hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ömer Dokuz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Adam öldürmek' suçundan hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Ömer Dokuz'un yargılanmasına başlandı. Mahkemede ifade veren Dokuz, kendisiyle uzun zamandır arkadaş olduklarını, Özkan'ın alacaklısı olduğu bir kişiyle ilgili kendisinden yardım istediğini, fakat bu işe karışmak istemediği için tartıştıklarını söyledi. Özkan'ın kafa atınca kendisini kaybettiğini anlatan Dokuz, belindeki silahı ateşlediğini ifade etti.

DURUŞMA SALONU KARIŞTI

Sanık Ömer Dokuz ifade verdiği sırada, maktulün yakınlarının yumruk ve tekmeli saldırısına uğradı. Bu sırada adliye koridorunda bekleyen Ömer Dokuz'un yakınları ise duruşma salonuna girmeye çalıştı. Jandarma ve polis ekipleri, arbedeye biber gazı ve cop ile müdahale etti. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken, güvenlik güçleri, salondakileri dışarı çıkardı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.


Sinan Özkan, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:47 Kaynak: DHA
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