Cinayet gibi kaza 16 yıl sonra aydınlatıldı - Son Dakika
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Cinayet gibi kaza 16 yıl sonra aydınlatıldı

29.03.2022 11:05
Cinayet gibi kaza 16 yıl sonra aydınlatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2006 yılında faili meçhul olarak kayıtlara geçen ve bir kişinin öldüğü trafik kazası 16 yıl sonra aydınlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2006 yılında faili meçhul olarak kayıtlara geçen ve bir kişinin öldüğü trafik kazası 16 yıl sonra aydınlatıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Gasp-Cinayet Büro Amirliği ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı incelemede olay zamanı 30 yaşındaki M.S. 'yi çarpıp kaçan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

ARAÇ PARÇASININ PEŞİNE DÜŞEN POLİS 1 AY İZ SÜRDÜ

Ağustos 2006 yılında meydana gelen ve faili meçhul olarak kayıtlara geçen kazanın dosyasını yeniden ele alan polis, 16 yıl aradan sonra cinayet gibi kazayı aydınlattı. Dosyada delil olarak yer alan sadece Tofaş marka bir araç armasından yola çıka polis, 2006 yılında piyasada olan tüm Tofaş araçları incelemeye aldı. 16 yıl önceki tamircileri de incelemeye alan polis ekipleri adeta iğne ile kuyu kazdı. Hem araç sahiplerini hem de tamircileri tek tek inceleyip şüpheli bulduklarının ifadesine başvuran polis, 08 Ağustos 2006 tarihinden hemen sonra kaza sonucu tamir edilen araçlara da ulaştı.

2006 yılında Marmaris- Datça Karayolunda meydana gelen kazada T.T. isimli şahıs Tofaş marka aracı ile yolda seyir halinde olan bir motosiklete çarpıp 30 yaşlarındaki ve kimsesi olmadığı öğrenilen inşaat işçisinin ölümüne sebebiyet verdiği 16 yıl sonra belirlendi. O tarihte T.T.'nin çarptığı motosiklet ile olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü M.S.'yi abisi Ö.T. ile birlikte görünmeyecek şekilde yol kenarına saklayıp kaçtıkları belirlendi. Sürücü T.T. ile abisi Ö.T.'nin daha sonra kazada hasar gören araçlarını M.T. isimli bir tamirciye yaptırıp hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ettikleri öğrenildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Yaptığı kazayı 16 yıl gizledikten sonra polisi karşısında gören T.T.'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Sürücü T.T. ile kazadan sonra delillerin saklanmasında kendisine yardımcı olan abisi Ö.T. ve kazalı otoyu gizli tamir ettiği gerekçesi tamirci M.T. şüpheli olarak yakalandı. Yakalanan şüpheliler Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldılar. Ö.T. geçtiğimiz hafta yaşadığı trafik kazasından dolayı mahkemeye çıkarılamazken, tamirci M.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 16 yıl önce motosikletli M.S.'ye çarparak ölümüne sebep olan ve yol kenarına saklayıp orada bırakan T.T .tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

(Güldemet Kızıl/ İHA)

Cinayet gibi kaza 16 yıl sonra aydınlatıldı
Cinayet gibi kaza 16 yıl sonra aydınlatıldı
Cinayet gibi kaza 16 yıl sonra aydınlatıldı
Cinayet gibi kaza 16 yıl sonra aydınlatıldı
Cinayet gibi kaza 16 yıl sonra aydınlatıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cinayet gibi kaza 16 yıl sonra aydınlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinayet gibi kaza 16 yıl sonra aydınlatıldı - Son Dakika
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