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'cinayet görüntüleri travma yaratıyor'

22 dakika önce

SOSYAL Hizmet Uzmanları Derneği Antalya Şubesi Başkanı Yusuf Erdemir, kadınlara yönelik şiddet görüntülerinin toplumda travma etkisi yarattığını söyledi.

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SOSYAL Hizmet Uzmanları Derneği Antalya Şubesi Başkanı Yusuf Erdemir, kadınlara yönelik şiddet görüntülerinin toplumda travma etkisi yarattığını söyledi.

Erdemir, kadın cinayetlerine yönelik artışa dikkati çekerek, bu yıl 7 ayda 200'ün üzerinde kadının öldürüldüğünü söyledi. Dernek olarak kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında olduklarını belirten Erdemir, cinayetlerin önlenmesi adına İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasının şart olduğunu söyledi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin şiddeti önlemede anahtar rol olabileceğini kaydeden Erdemir, eski eşi tarafından katledilen Emine Bulut'un cinayet anına ait görüntülerin toplumda ikincil bir travma etkisi yarattığını dile getirdi. Erdemir, "Görüntü aynı zamanda bazıları için özendirici olabilecek noktada. Bu nedenle bu tür görüntülerin medyada daha dikkatli kullanılması gerekiyor" dedi.

Erdemir Demir Çelik A.Ş., Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:57 Kaynak: DHA
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