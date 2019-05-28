Son Dakika Haberleri: Cinayet hükümlüsü 22 yıl sonra yakalandı
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Cinayet hükümlüsü 22 yıl sonra yakalandı

2 saat önce

Kırşehir'de cinayet hükümlüsü olarak aranan kişi, 22 yıl sonra Manisa'da yakalandı.

Cinayet hükümlüsü 22 yıl sonra yakalandı, System.String[]
Kırşehir'de cinayet hükümlüsü olarak aranan kişi, 22 yıl sonra Manisa'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1996 yılında "uyuşturucu ticareti" ve "tefecilik", 1997'de de "kasten öldürme" suçlarından hakkında 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'nin bağlantı kurabileceği kişileri takibe aldı.
Farklı şehirlerde yaşayarak izini kaybettiren S.K'nin kısa süre önce Kırşehir'e geldiğini belirleyen ekipler, firarinin birkaç gün sonra Manisa'ya gittiğini tespit etti.
S.K, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ile Manisa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda Akhisar ilçesinde yakalandı.
S.K, Manisa Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:04 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Manisa, Güncel
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