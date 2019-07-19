Cinayet hükümlüsü firari memleketinde yakalandı
19 dakika önce
İzmir'de cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü, memleketi Kırşehir'de yakalandı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:19 Kaynak: AA
'de cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü, memleketi Kırşehir
'de yakalandı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2003 yılında işlediği cinayet nedeniyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan ve İzmir'de kaldığı cezaevinden 2017'de firar eden K.D'nin, Ankara
, Kayseri
ve Nevşehir
'de farklı adreslerde kaldıktan sonra Kırşehir'e geldiğini belirledi.
Ekipler, Kervansaray Mahallesi'ndeki müstakil bir eve düzenledikleri operasyonda K.D'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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