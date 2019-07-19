Son Dakika Haberleri: Cinayet hükümlüsü firari memleketinde yakalandı
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Cinayet hükümlüsü firari memleketinde yakalandı

19 dakika önce

İzmir'de cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü, memleketi Kırşehir'de yakalandı.

Cinayet hükümlüsü firari memleketinde yakalandı, System.String[]
İzmir'de cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü, memleketi Kırşehir'de yakalandı.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2003 yılında işlediği cinayet nedeniyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan ve İzmir'de kaldığı cezaevinden 2017'de firar eden K.D'nin, Ankara, Kayseri ve Nevşehir'de farklı adreslerde kaldıktan sonra Kırşehir'e geldiğini belirledi.
Ekipler, Kervansaray Mahallesi'ndeki müstakil bir eve düzenledikleri operasyonda K.D'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kırşehir, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:19 Kaynak: AA
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