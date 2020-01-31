Cinayet hükümlüsü firari Silivri'de yakalandı - Son Dakika
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Cinayet hükümlüsü firari Silivri'de yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'da, 2017'de "kasten öldürme" suçundan hüküm giyen ve daha sonra cezaevinden firar eden kişi Silivri'de yakalandı.

Cinayet hükümlüsü firari Silivri'de yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'da, 2017'de "kasten öldürme" suçundan hüküm giyen ve daha sonra cezaevinden firar eden kişi Silivri'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, cinayet hükümlüsü Ş.S'nin olayda kullandığı düşünülen suç aletiyle Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese asayiş büro ve özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Ş.S, koç başı kullanılarak girilen adreste yakalandı. Evde yapılan aramada, 1 kilo 61 gram bonzai, 1120 yeşil reçeteyle satılması gereken hap, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 11 fişek bulundu.

Sekiz ayrı suçtan 10 yıl hapis ve 4 bin 500 lira para cezası olduğu tespit edilen Ş.S, Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Tekirdağ, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:46 Kaynak: AA
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