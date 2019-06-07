Cinayet hükümlüsü otelde tatil yaparken yakalandı
1 saat önce
Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölmesi, bir kişinin de yaralanması olayıyla ilgili hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:56 Kaynak: AA
'nın Çubuk
ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölmesi, bir kişinin de yaralanması olayıyla ilgili hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan Mutlu Alpı'nın kentteki bir otelde tatil yaptığını belirledi. Polis
ekiplerince otelde gözaltına alınan Alpı, Fethiye Adliyesindeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Çubuk ilçesinde 2015'te meydana gelen silahlı kavgada olay yerinde tesadüfen bulunduğu iddia edilen Satılmış Arıkan vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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