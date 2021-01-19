Cinayet hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Cinayet hükümlüsü yakalandı

Cinayet hükümlüsü yakalandı
Son Güncelleme: 19.01.2021 19:36

ERZURUM'da cinayet şüphelisi olarak hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.E., Denizli'de yakalandı.

ERZURUM'da cinayet şüphelisi olarak hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.E., Denizli'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen K.E., tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 52 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.E.'nin Merkezefendi ilçesi Gümüşsu Mahallesi'nde bir evde saklandığını öğrendi. Operasyon düzenleyen polis, K.E.'yi gözaltına aldı. 'Çocuğu kasten öldürme' gözaltına alınan K.E., sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Cinayet hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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