Cinayet hükümlüsü yakalandı

ERZURUM'da cinayet şüphelisi olarak hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.E., Denizli'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen K.E., tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 52 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.E.'nin Merkezefendi ilçesi Gümüşsu Mahallesi'nde bir evde saklandığını öğrendi. Operasyon düzenleyen polis, K.E.'yi gözaltına aldı. 'Çocuğu kasten öldürme' gözaltına alınan K.E., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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