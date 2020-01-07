Cinayet hükümlüsünün yurt dışına kaçışında avukat ve nüfus memurlarına da gözaltı - Son Dakika
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Cinayet hükümlüsünün yurt dışına kaçışında avukat ve nüfus memurlarına da gözaltı

6 saat önce

KONYA'da, 2009'da 'cinayet' suçundan verilen 17 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Murat Ildırar, 2 yıl önce açık cezaevinden firar edip, Gürcistan'a kaçtı.

Cinayet hükümlüsünün yurt dışına kaçışında avukat ve nüfus memurlarına da gözaltı, System.String[]

KONYA'da, 2009'da 'cinayet' suçundan verilen 17 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Murat Ildırar, 2 yıl önce açık cezaevinden firar edip, Gürcistan'a kaçtı. Polis, Ildırar'ın sahte kimlik ve pasaport ile yurt dışına kaçmasına yardım ettiği öne sürülen, 2'si nüfus memuru, 1'i avukat 7 kişiyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Murat Ildırar, 2009 yılında, Konya'da 'cinayet' suçundan mahkemece tutuklandı. Bir süre cezaevinde tutuklu kalan Ildırar, tahliye edildi. Ildırar, daha sonra 'vergi usulsüzlüğü' suçundan yeniden mahkemece tutuklandı. Burdur Açıkcezaevi'nde tutuklu bulunan Murat Ildırar'a, cinayete karıştığı suçlamasıyla verilen 17 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Bunu öğrenen Ildırar, 26 Ekim 2018'de cezaevinden firar etti. Ildırar'ın bulunması için Konya polisi de çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ildırar'ın sahte kimlik ve pasaportla Gürcistan'a kaçtığını tespit etti.

SAHTE KİMLİK VE PASAPORT ÇIKARTMIŞLAR

Araştırmasını derinleştiren polisler,  İ.T. adlı kişinin, nüfus müdürlüğüne giderek, 2 memurun yardımıyla kendi kimliğinin üzerine cezaevinden firar eden Murat Ildırar'ın fotoğrafını yapıştırılıp, sahte kimlik çıkarılmasını sağladığını belirledi. Aynı yöntemle sahte pasaport düzenlenip, Ildırar'ın yurt dışına kaçırıldığı tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ

Murat Ildırar'ın kaçmasına İ.T., 2 nüfus memuru ve 1 avukat ile birlikte 12 kişinin yardımcı olduğu belirlendi. Şüphelilerden 3'ünün, yurt dışında olduğu tespit edildi.

7 GÖZALTI, 2 KİŞİ ARANIYOR

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen polis, bu sabah daha önce belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlar sonucu aralarında İ.T., 2 nüfus memuru ve 1 avukatın bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Yakalanan 7 kişi, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.


Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:39 Kaynak: DHA
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