Alacak verecek tartışmasında arkadaşını tabanca ile vuran sanığın yargılamasına devam edildi - Son Dakika
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Alacak verecek tartışmasında arkadaşını tabanca ile vuran sanığın yargılamasına devam edildi

15.02.2023 10:43

Alacak verecek tartışmasında arkadaşını tabanca ile vuran sanığın yargılamasına devam edildi Kocaeli'de alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurarak ölümüne sebep olan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Alacak verecek tartışmasında arkadaşını tabanca ile vuran sanığın yargılamasına devam edildi

KOCAELİ - Kocaeli'de alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurarak ölümüne sebep olan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen sanığın kardeşi, "Tolga (maktul), abimi nasıl çıldırtmışsa bu olay yaşanmış. Asıl mağdur olan biziz, ocağımızı yaktılar. Peygamber sabrı olan insanı çıldırtmışlar" dedi.

Olay, 1 Mart 2022 tarihinde Sırrı Paşa Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. 2 çocuk babası Tolga Görez (41), evinde arkadaşı U.İ. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan U.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İkilinin arasında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunduğu öğrenildi.

"U.İ. bana Tolga ile tartıştıklarını, onu vurduğunu söyledi"

Sanık U.İ.'nin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık U.İ., taraf avukatları ve aileler katıldı. Duruşmada dinlenen Tolga Görez'in kardeşi Ferdi Görez, "Tolga ile U.İ.nin arası çok iyiydi. Aralarında herhangi bir problem olduğunu duymadım. Olay günü birileri beni arayarak Tolga'nın çatışmada vurulduğunu söyledi. Karakolu aradım, buna dair herhangi bir bilginin olmadığını söylediler. Olay gecesi de U.İ. ile telefonla konuştuk. U.İ. bana Tolga ile tartıştıklarını, onu vurduğunu söyledi" dedi.

"Asıl mağdur olan biziz, ocağımızı yaktılar"

Sanığın kardeşi D.İ. ise "Tolga, abimi nasıl çıldırtmışsa bu olay yaşanmış. Asıl mağdur olan biziz, ocağımızı yaktılar. Peygamber sabrı olan insanı çıldırtmışlar. Abimin Tolga yüzünden sıkıntılar yaşadığını biliyordum. Olay günü babam beni arayarak U.'ye ulaşamadığını, dövüldüğünü söyledi. Bunun üzerine abimi aramaya koyuldum ve buldum. Abim bana kurşunlama olayından bahsetti. Tolga'nın kardeşi Ferdi bana bir problem olmadığını söyledi. İkinci kez aradığımızda ise sinirli bir şekilde konuşarak telefonu kapattı. Abimi alıp İstanbul'a babamın evine götürdüm. Gece babam abimi polise teslim etmeye götürdüğünde Tolga'nın öldüğünü öğrendik" diye konuştu.

"Öldürme kastıyla hareket etmedim"

Pişman olduğunu söyleyen tutuklu sanık U.İ., "Olay günü beni evine çağırdı. Problemli biri olduğu için bana, aileme küfürler etti, tehdit etti. Elini beline atınca ben de korkutmak amacıyla hedef gözetmeksizin ateş ettim. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Pişmanım" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek tartışmasında arkadaşını tabanca ile vuran sanığın yargılamasına devam edildi - Son Dakika

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